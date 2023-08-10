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"Динамо" не змогло покарати грецький клуб за антиукраїнський банер (відео)

Автор
Михайло Корнілов Михайло Корнілов
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"Аріс" — "Динамо" Новина оновлена 10 серпня 2023, 23:22
"Аріс" — "Динамо". Фото ФК Динамо (Київ)

Фанати греків провели політичну акцію під час гри

У четвер, 10 серпня, київське "Динамо" гостьовим матчем проти грецького "Аріса" стартувало у відборі єврокубків.

Зустріч 3-го кваліфікаційного раунду Ліги конференцій УЄФА сезону 2023/24 проходила у Салоніках (Греція) на стадіоні "Клеантіс Вікелідіс" та завершилася з рахунком 1:0 на користь "Аріса". Про це повідомляє "Телеграф".

У першому таймі "Аріс" діяв гостріше і лише дивом греки не вийшли вперед. У другій половині зустрічі картина гри не змінилася, команди показували максимально в’язкий футбол практично без гострих випадів. Переломним моментом у грі став пенальті, призначений у ворота киян. Сирота рукою зіграв у своєму штрафному майданчику, після чого "вирок" реалізував Луїс Пальма. Біло-сині так і не змогли організувати штурм воріт господарів, мінімально програвши в гостях.

"Аріс" – "Динамо" – 1:0

Гол: Пальма (69, пенальті)

Попередження: Жан Жюль (38), Монтойя (51), Фабіано (54), Менендес (64), Феррарі (91) – Тимчик (3), Шапаренко (16)

"Аріс": Хуліан, Феррарі, Одубаджо, Фабіано, Монтойя, Даріда (Павичич, 82), Жан Жюль, Джурасек (Рупп, 58), Морон, Пальма (Матарріта, 76), Моберг-Карлссон (Менендес, 58)

"Динамо": Бущан, Дубінчак, Сирота, Попов, Тимчик, Сидорчук (Бражко, 82), Шапаренко (Шепелєв, 81), Кабаєв (Волошин, 82), Буяльський, Ярмоленко, Беніто

Статистика матчу Аріс - Динамо
Статистика матчу Аріс - Динамо

Додамо, на трибунах за воротами "Динамо" у першому таймі було помічено антиукраїнський банер, який засвітився у трансляції поєдинку. Ультрас "Аріса" назвали "азовців" нацистами.

Фанати Аріса вивісили антиукраїнський банер на матчі проти Динамо
Фанати "Аріса" вивісили антиукраїнський банер на матчі проти "Динамо"

Повний відеоогляд зустрічі буде доступний тут найближчим часом.

Гра-відповідь між командами відбудеться рівно через тиждень, 17 серпня. За підсумками жеребкування раунду плей-офф Ліги конференцій "Динамо", якщо пройде грецький "Аріс", буде битися за вихід на груповий етап ЛК з переможцем протистояння "Бешикташ" (Туреччина) — "Нефтчі" (Азербайджан). У разі поразки кияни завершать єврокубкову кампанію.

Нагадаємо, УЄФА посилив заходи безпеки перед грою у Греції. Річ у тому, що перед матчем кваліфікації Ліги чемпіонів в Афінах було вбито фаната загребського "Динамо".

Раніше повідомлялося, що Біло-Сині перенесли свій матч 3-го туру чемпіонату України, щоб краще підготуватися до "Аріса".

Теги:
#Футбол #ФК Динамо Київ #ФК Аріс #Ліга конференцій