"Динамо" не змогло покарати грецький клуб за антиукраїнський банер (відео)

Фанати греків провели політичну акцію під час гри

У четвер, 10 серпня, київське "Динамо" гостьовим матчем проти грецького "Аріса" стартувало у відборі єврокубків.

Зустріч 3-го кваліфікаційного раунду Ліги конференцій УЄФА сезону 2023/24 проходила у Салоніках (Греція) на стадіоні "Клеантіс Вікелідіс" та завершилася з рахунком 1:0 на користь "Аріса". Про це повідомляє "Телеграф".

У першому таймі "Аріс" діяв гостріше і лише дивом греки не вийшли вперед. У другій половині зустрічі картина гри не змінилася, команди показували максимально в’язкий футбол практично без гострих випадів. Переломним моментом у грі став пенальті, призначений у ворота киян. Сирота рукою зіграв у своєму штрафному майданчику, після чого "вирок" реалізував Луїс Пальма. Біло-сині так і не змогли організувати штурм воріт господарів, мінімально програвши в гостях.

"Аріс" – "Динамо" – 1:0

Гол: Пальма (69, пенальті)

Попередження: Жан Жюль (38), Монтойя (51), Фабіано (54), Менендес (64), Феррарі (91) – Тимчик (3), Шапаренко (16)

"Аріс": Хуліан, Феррарі, Одубаджо, Фабіано, Монтойя, Даріда (Павичич, 82), Жан Жюль, Джурасек (Рупп, 58), Морон, Пальма (Матарріта, 76), Моберг-Карлссон (Менендес, 58)

"Динамо": Бущан, Дубінчак, Сирота, Попов, Тимчик, Сидорчук (Бражко, 82), Шапаренко (Шепелєв, 81), Кабаєв (Волошин, 82), Буяльський, Ярмоленко, Беніто

Статистика матчу Аріс - Динамо

Додамо, на трибунах за воротами "Динамо" у першому таймі було помічено антиукраїнський банер, який засвітився у трансляції поєдинку. Ультрас "Аріса" назвали "азовців" нацистами.

Фанати "Аріса" вивісили антиукраїнський банер на матчі проти "Динамо"

Повний відеоогляд зустрічі буде доступний тут найближчим часом.

Гра-відповідь між командами відбудеться рівно через тиждень, 17 серпня. За підсумками жеребкування раунду плей-офф Ліги конференцій "Динамо", якщо пройде грецький "Аріс", буде битися за вихід на груповий етап ЛК з переможцем протистояння "Бешикташ" (Туреччина) — "Нефтчі" (Азербайджан). У разі поразки кияни завершать єврокубкову кампанію.

Нагадаємо, УЄФА посилив заходи безпеки перед грою у Греції. Річ у тому, що перед матчем кваліфікації Ліги чемпіонів в Афінах було вбито фаната загребського "Динамо".

Раніше повідомлялося, що Біло-Сині перенесли свій матч 3-го туру чемпіонату України, щоб краще підготуватися до "Аріса".