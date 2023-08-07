"Динамо", "Дніпро-1" та "Зоря" дізналися імена суперників у битві за єврокубки: не обійшлося без сюрпризів

Українські клуби борються за вихід до групового етапу єврокубків

У понеділок, 7 серпня, у Будинку європейського футболу в Ньоні (Швейцарія) відбулося жеребкування заключного кваліфікаційного раунду Ліги чемпіонів, Ліги Європи та Ліги конференцій – раунду плей-офф. На жаль, "Дніпро-1" вилетів з відбору ЛЧ, поступившись грецькому "Панатінаїкосу".

Волею жереба "Дніпро-1" та "Зоря" не зможуть удвох потрапити на груповий етап Ліги Європи. Про це повідомляє "Телеграф".

Якщо "Дніпро-1" у 3-му кваліфікаційному раунді переможе "Славію" (Прага), то в раунді плей-офф ЛЄ підопічні Олександра Кучера зустрінуться саме із "Зорею". Таким чином, дніпряни та луганчани будуть змушені боротися за путівку до ЛЄ один з одним. Той, хто програє, зіграє на груповому етапі Ліги конференцій.

Якщо "Дніпро-1" програє "Славії", то у четвертому кваліфікаційному раунді ЛК зіграє проти переможця протистояння "Лех" Познань (Польща) — "Спартак" Трнава (Словаччина).

"Динамо", якщо пройде грецький "Аріс" в останньому відбірному раунді ЛК, зустрінеться з переможцем протистояння "Бешикташ" (Туреччина) — "Нефтчі" (Азербайджан).

Ігри цього раунду ЛК відбудуться 24 та 31 серпня 2023 року. Клуби, які програють у раунді плей-офф ЛК, вилетять із єврокубків.

Раніше повідомлялося, що "Ворскла" не зуміла пройти грузинську "Ділу" у відборі Ліги конференцій.

Нагадаємо, "Дніпро-1" перед матчами зі "Славією" продав лідера команди — нападника Артема Довбика.