"Динамо", "Днепр-1" и "Заря" узнали имена соперников в битве за еврокубки: не обошлось без сюрпризов

Украинские клубы борются за выход в групповой этап еврокубков

В понедельник, 7 августа, в Доме европейского футбола в Ньоне (Швейцария) состоялись жеребьевки заключительного квалификационного раунда Лиги чемпионов, Лиги Европы и Лиги конференций — раунда плей-офф. К сожалению, "Днепр-1" вылетел из отбора ЛЧ, уступив греческому "Панатинаикосу".

Волею жребия "Днепр-1" и "Заря" не смогут вдвоем попасть на групповой этап Лиги Европы. Об этом сообщает "Телеграф".

Если "Днепр-1" в 3-м квалификационном раунде победит "Славию" (Прага), то в раунде плей-офф ЛЕ подопечные Александра Кучера встретятся именно с "Зарей". Таким образом, днепряне и луганчане будут вынужденны сражаться за путевку в ЛЕ друг с другом. Проигравший сыграет на групповом этапе Лиги конференций.

Если "Днепр-1" проиграет "Славии", то в четвертом квалификационном раунде ЛК сыграет против победителя противостояния "Лех" Познань (Польша) — "Спартак" Трнава (Словакия).

"Динамо", если пройдет греческий "Арис" в последнем отборочном раунде ЛК, встретится с победителем противостояния "Бешикташ" (Турция) — "Нефтчи" (Азербайджан).

Игры этого раунда ЛК пройдут 24 и 31 августа 2023 года. Клубы, которые проиграют в раунде плей-офф ЛК, вылетят из еврокубков.

Ранее сообщалось, что "Ворскла" не сумела пройти грузинскую "Дилу" в отборе Лиги конференций.

Напомним, "Днепр-1" перед матчами со "Славией" продал лидера команды — нападающего Артема Довбика.