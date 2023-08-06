Уже официально: Довбик подписал контракт с испанским клубом

Лучший бомбардир прошлого сезона УПЛ переехал в Испании

Форвард сборной Украины Артем Довбик официально стал игроком "Жироны".

Об этом сообщили на официальной странице испанского клуба.

Контракт с 26-летним форвардом рассчитан на 5 лет.

Интересно, что сумма трансфера не разглашается. До этого была информация, что украинский клуб получит 7 миллионов евро, при этом "Жирона" будет получит только 50% прав на форварда, а вторая половина прав останется у датского "Митьюлланна".

26-летний Артем Довбик в прошлом сезоне стал лучшим бомбардиром УПЛ. Он забил 24 гола.

В 2021 году нападающий провел первый матч в составе сборной Украины. Гол Довбика в ворота сборной Швеции вывел нашу национальную команду в четвертьфинал Евро. По состоянию на сегодняшний день у него 18 матчей и 6 голов за национальную команду.

Стоит напомнить, что за "Жирону" также выступает другой игрок сборной Украины — Виктор Цыганков. В прошлом сезоне вместе с ним команда финишировала 10-й строчке в Ла Лиге

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