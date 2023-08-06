Вже офіційно: Довбик підписав контракт із іспанським клубом

Найкращий бомбардир минулого сезону УПЛ переїхав до Іспанії

Форвард збірної України Артем Довбик офіційно став гравцем "Жирони".

Про це повідомили на офіційній сторінці іспанського клубу.

Контракт із 26-річним форвардом розрахований на 5 років.

Цікаво, що сума трансферу не розголошується. До цього була інформація, що український клуб отримає 7 мільйонів євро, при цьому "Жирона" отримає лише 50% прав на форварда, а друга половина прав залишиться у датського "Мітьюлланна".

26-річний Артем Довбик минулого сезону став найкращим бомбардиром УПЛ. Він забив 24 голи.

У 2021 році нападник провів перший матч у складі збірної України. Гол Довбика у ворота збірної Швеції вивів нашу національну команду до чвертьфіналу Євро. Станом на сьогоднішній день він має 18 матчів і 6 голів за національну команду.

Варто нагадати, що за "Жирону" також виступає інший гравець збірної України Віктор Циганков. Минулого сезону разом з ним команда фінішувала 10-му рядку в Ла Лізі.

Раніше "Телеграф" писав, що голкіпер "Шахтаря" Анатолій Трубін перебуває у сфері інтересів мадридського "Реала".