У "Дніпрі-1" підтвердили трансфер Довбика, але є одна проблема

Український форвард незабаром стане гравцем "Жирони"

Комерційний директор "Дніпра-1" В’ячеслав Фрідман розповів, що у найближчі два дні ситуація з трансфером форварда збірної України Артема Довбика до іспанської "Жирони" проясниться.

Відповідний коментар футбольного функціонера наводить "Футбол TIME" на YouTube. У Дніпрі-1 зазначили, що трансфер, ймовірно, вже відбувся б, якби не наявність третьої сторони. Данський ФК "Мідтьюлланн" має 50% прав на гравця. Проте в клубі запевнили, що незабаром Артем таки стане нападником "Жирони" та приєднається до Віктора Циганкова.

"Якби був договір між двома командами, то Довбик ще минулого тижня проходив би медогляд у "Жироні" і, мабуть, не грав би з "Панатінаїкосом", а тренувався б із Циганковим.

Думаю, що день-два і ситуацію буде вирішено. Та ціна, яку ми спочатку для себе в голові склали, гадаю, буде перерахована на наші рахунки. Суму конкретизувати не буду", – сказав Фрідман.

У кампанії 2022/23 Довбик забив 29 голів та зробив 7 асистів у 39 матчах на клубному рівні.

Нагадаємо, предметний інтерес до Довбика проявила лише "Жирона". За інформацією ЗМІ, іспанський клуб заплатить за нападника близько 6 млн євро, а матч проти "Панатінаїкоса" (2:2) нібито став для гравця останнім у "Дніпрі-1".