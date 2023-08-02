Обікрали на 500 тисяч доларів: знаменитий футболіст збірної України став жертвою злодіїв

Злочинці використовували різні методи конспірації, щоб їх не піймали

На Закарпатті викрито злочинну групу, яка обікрала відомого українського футболіста на 500 тисяч доларів. Напередодні в цьому регіоні стався кричущий інцидент на футбольному полі.

За даними слідства, двоє членів злочинної групи чинили крадіжки із приватних будинків у Закарпатській області, ретельно готуючись до злочинів. Про це повідомляє пресслужба Офісу Генерального прокурора України.

Вони ретельно готувалися до скоєння злочинів. За допомогою спецтехніки проводили спостереження за майбутнім об’єктом. Щоб їх не викрили, пересувалися дорогами без відеоспостереження та використовували інші методи конспірації.

Однією з жертв злодіїв став колишній гравець національної збірної України з футболу та ФК "Шахтар" Донецьк. З його будинку вкрали значну кількість цінних речей та гроші. Загалом вони завдали потерпілим збитків на суму понад 500 тисяч доларів. За інформацією "Української правди", потерпілим є Олександр Кучер, який зараз очолює "Дніпро-1".

Під час проведення обшуків у підозрюваних виявлено та вилучено викрадене майно. Нині їм обрано запобіжні заходи – утримання під вартою.

Кучер завершив ігрову кар’єру у 2020 році. На його рахунку 57 матчів за національну команду.

Нагадаємо, "Дніпро-1" вилетів з відбору Ліги чемпіонів, поступившись у 2-матчевому протистоянні "Панатінаїкосу". Тепер дніпряни зіграють у кваліфікації Ліги Європи.