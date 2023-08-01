"Дніпро-1" дав бій "Панатінаїкосу" в "останньому" матчі Довбика (відео)

Український клуб продовжить єврокубкову кампанію у Лізі Європи

У вівторок, 1 серпня, "Дніпро-1" провів матч-відповідь проти "Панатінаїкоса" в рамках 2-го кваліфікаційного раунду Ліги чемпіонів УЄФА сезону 2023/24.

Зустріч, що проходила в Афінах на стадіоні "Апостолос Ніколаїдіс", завершилася з рахунком 2:2. Про це повідомляє "Телеграф".

"Панатінаїкос" почав бадьоро та закономірно забив, щоправда, гол Андражу Шпорару фактично подарували захисник Адамюк та воротар Волинець. Після цього на полі була одна команда. Дніпряни засипали ворота господарів масою атак, одна з яких стала гольовою у першому таймі. У середині 45-хвилинки Артем Довбик у сольному проході змусив Бріньолі капітулювати.

На початку другого тайму гості вийшли вперед – на 54-й хвилині Едуард Сарапій із 2-го поверху пробив Бріньолі. А на 70-й хвилині Шпорар зрівняв рахунок, оформивши дубль. Ще через 5 хвилин рефері Бастіан Данкерт (Німеччина) досить спірно видалив Володимира Танчика, який тільки-но вийшов на поле. Після цього інтрига на полі померла…

Статистика матчу Панатінаїкос - Дніпро-1

"Панатінаїкос" – "Дніпро-1" – 2:2. Перший матч – 3:1.

Голи: Шпорар (15, 70) – Довбик (24), Сарапій (54)

Попередження: Паласіос (45+2), Чокай (90+5) – Бланко (20), Рубчинський (43), Піхальонок (55), Когут (87)

Вилучення: Танчик (75, груба гра)

"Панатінаїкос": Бріньолі, Хуан Карлос, Магнуссон, Єдвай, Коцирас, Вільєна (Чокай, 66), Джуричич (Кляйнхайслер, 80), Перес, Бернард (Вербич, 90+1), Шпорар (Яннідіс, 79), Паласіос (Манчіні, 46)

"Дніпро-1": Волинець (Кінарейкін, 37), Каплієнко (Танчик, 69), Сарапій (Сваток, 57), Адамюк, Є.Пасич, Бланко, Бабенко, Рубчинський (Гуцуляк, 69), Піхальонок (Когут, 69), Мірошниченко, Довбик

Повний відеоогляд матчу:

Зазначимо, 8 футболістів "Дніпра-1" отруїлися перед грою з греками. У "Панатінаїкосі" заперечують свою причетність до цього.

Раніше українські ЗМІ повідомили, що гра з "Панатінаїкосом" стане останньою для Довбика у складі "Дніпра-1". Форвард збірної України переходить до іспанської "Жирони", де виступає Віктор Циганков.

Нагадаємо, у першому матчі дніпряни поступилися грекам з рахунком 1:3. Таким чином, у наступний раунд турніру пробився саме "Панатінаїкос", який у 3-му кваліфікаційному раунді Ліги чемпіонів зустрінеться із "Марселем" Руслана Маліновського. А ось "Дніпро-1" за підсумками жеребкування 3-го відбіркового раунду Ліги Європи зіграє проти "Славії" (Прага).