"Днепр-1" дал бой "Панатинаикосу" в "последнем" матче Довбика (видео)

Украинский клуб продолжит еврокубковую кампанию в Лиге Европы

Во вторник, 1 августа, "Днепр-1" провел ответный матч против "Панатинаикоса" в рамках 2-го квалификационного раунда Лиги чемпионов УЕФА сезона 2023/24.

Встреча, проходившая в Афинах на стадионе "Апостолос Николаидис", завершилась со счетом 2:2. Об этом сообщает "Телеграф".

"Панатинаикос" начал бодро и закономерно забил, правда, гол Андражу Шпорару фактически подарили защитник Адамюк и вратарь Волынец. После этого на поле была одна команда. Днепряне засыпали ворота хозяев массой атак, одна из которых стала голевой в первом тайме. В середине 45-минутки Артем Довбик в сольном проходе заставил Бриньоли капитулировать.

В начале второго тайма гости вышли вперед — на 54-й минуте Эдуард Сарапий со 2-го этажа пробил Бриньоли. А на 70-й минуте Шпорар сравнял счет, оформив дубль. Еще через 5 минут рефери Бастиан Данкерт (Германия) достаточно спорно удалил Владимира Танчика, который только-только вышел на поле. После этого интрига на поле умерла…

Статистика матча Панатинаикос - Днепр-1

"Панатинаикос" – "Днепр-1" – 2:2. Первый матч – 3:1.

Голы: Шпорар (15, 70) – Довбик (24), Сарапий (54)

Предупреждения: Паласиос (45+2), Чокай (90+5) – Бланко (20), Рубчинский (43), Пихаленок (55), Когут (87)

Удаление: Танчик (75, грубая игра)

"Панатинаикос": Бриньоли, Хуан Карлос, Магнуссон, Едвай, Коцирас, Вильена (Чокай, 66), Джуричич (Кляйнхайслер, 80), Перес, Бернард (Вербич, 90+1), Шпорар (Яннидис, 79), Паласиос (Манчини, 46)

"Днепр-1": Волынец (Кинарейкин, 37), Каплиенко (Танчик, 69), Сарапий (Сваток, 57), Адамюк, Е.Пасич, Бланко, Бабенко, Рубчинский (Гуцуляк, 69), Пихаленок (Когут, 69), Мирошниченко, Довбик

Полный видеообзор матча будет доступен здесь позднее.

Отметим, 8 футболистов "Днепра-1" отравились перед игрой с греками. В "Панатинаикосе" отрицают свою причастность к этому.

Ранее украинские СМИ сообщили, что игра с "Панатинаикосом" станет последней для Довбика в составе "Днепра-1". Форвард сборной Украины переходит в испанскую "Жирону", где выступает Виктор Цыганков.

Напомним, в первом матче днепряне уступили грекам со счетом 1:3. Таким образом, в следующий раунд турнира пробился именно "Панатинаикос", который в 3-м квалификационном раунде Лиги чемпионов встретится с "Марселем" Руслана Малиновского. А вот "Днепр-1" по итогам жеребьевки 3-го отборочного раунда Лиги Европы сыграет против "Славии" (Прага).