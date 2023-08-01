Массовое отравление в "Днепре-1": "Панатинаикос" отреагировал на скандал

Греческий клуб отрицает все обвинения в свой адрес

"Панатинаикос" отрицает свою причастность к отравлению футболистов и представителей "Днепра-1" накануне ответного матча Лиги чемпионов УЕФА сезона 2023/24.

Об этом сообщает Gazzetta.gr. Представители греческого клуба на утренней встрече с делегацией УЕФА подчеркнули, что оказывают украинской команде помощь и готовы сделать все, чтобы помочь украинской стороне. В греческом клубе утверждают, что предложили "Днепру-1" все то же, что и другим соперникам. Кроме того, "Панатинаикос" отверг обвинения в некачественной организации приема гостей.

В греческом клубе отметили, что автобус, который должен был отвезти "Днепр-1" в гостиницу, опоздал и двигался по странному маршруту из-за мер безопасности. Это решение якобы приняла греческая полиция в связи с полномасштабным вторжением рф в Украину.

Напомним, журналист Владимир Зверов, заявил, что 15 представителей "Днепра-1" отравились, при этом журналист намекнул на некачественную воду или бананы, которые днепрянам выдала греческая сторона. Кроме того, в раздевалке команды не было полотенец, а автобус вез команду по странному маршруту.

Добавим, по информации "ТаТоТаке", часть ключевых игроков "Днепра-1" пропустят матч.