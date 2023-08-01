Масове отруєння у "Дніпрі-1": "Панатінаїкос" відреагував на скандал

Грецький клуб заперечує всі звинувачення на свою адресу

"Панатінаїкос" заперечує свою причетність до отруєння футболістів та представників "Дніпра-1" напередодні матчу-відповіді Ліги чемпіонів УЄФА сезону 2023/24.

Про це повідомляє Gazzetta.gr. Представники грецького клубу на ранковій зустрічі з делегацією УЄФА наголосили, що надають українській команді допомогу та готові зробити все, щоб допомогти українській стороні. У грецькому клубі стверджують, що запропонували "Дніпру-1" все те саме, що й іншим суперникам. Крім того, "Панатінаїкос" відкинув звинувачення у неякісній організації прийому гостей.

У грецькому клубі зазначили, що автобус, який мав відвезти "Дніпро-1" до готелю, спізнився та рухався дивним маршрутом через заходи безпеки. Це рішення нібито ухвалила грецька поліція у зв’язку з повномасштабним вторгненням рф в Україну.

Нагадаємо, журналіст Володимир Звєров, заявив, що 15 представників "Дніпра-1" отруїлися, при цьому журналіст натякнув на неякісну воду чи банани, які дніпрянам видала грецька сторона. Крім того, в роздягальні команди не було рушників, а автобус віз команду дивним маршрутом.

Додамо, за інформацією "ТаТоТаке", частина ключових гравців "Дніпра-1" пропустять матч.