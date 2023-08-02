Український шаховий функціонер зіграв у футбол з колишнім помічником медведєва, а потім віджартувався (відео)

Чиновник не бачить жодних проблем у товариському матчі з росіянином

Виконавчий директор Федерації шахів України (ФШУ), перший віцепрезидент ФШУ Юрій Гнип зіграв у футбол проти президента Міжнародної федерації шахів (ФІДЕ) Аркадія Дворковича, який працював помічником колишнього президента рф Дмитра Медведєва. Примітно, що ФШУ перед стартом Кубка світу в Баку (Азербайджан) попередила українців про неприпустимість дій, які паплюжать імідж України.

Футбольна гра відбулася 1 серпня. У матчі змагалися спортсмени Кубка світу, серед яких був Гнип, а також представники ФІДЕ та Федерації шахів Азербайджану. Про це повідомляє пресслужба ФІДЕ у Twitter. До речі, спортсмени перемогли з рахунком 8:6.

Гнип після футбольного матчу пожартував, що не зміг завдати травми Дворковичу, адже той стояв на воротах, повідомляє tribuna з посиланням на Facebook першого віцепрезидента ФШУ. Також шаховий функціонер зазначив, що не тиснув руку росіянам і не робив із ними спільних фото, щоб не допустити скандалів. А ось зіграти у футбол із впливовим росіянином під час війни, схоже, для Гнипа не є чимось скандальним.

Юрий Гнип сыграл в футбол против россиянина Аркадия Дворковича

Нагадаємо, ФШУ видала рекомендації для українців після скандалу на чемпіонаті світу з фехтування у Мілані (Італія), де українка Ольга Харлан не потиснула руку Анні Смірновій після своєї перемоги. У результаті нашу шаблістку дискваліфікували, проте після розголосу та втручання Міжнародного олімпійського комітету (МОК) Міжнародна федерація фехтування (FIE) призупинила бан українки.