Ампутація вуха та гостре отруєння етанолом: День шахів у рф вдався

Інцидент стався у "культурній" столиці росії

У Санкт-Петербурзі (рф) затримано президента шахового клубу "Петрівська тура". Напередодні відомий гросмейстер Ян Непомнящий відмовився виступати за збірну росії.

Про затримання 36-річного шахового функціонера Олександра Волкова повідомляє "Фонтанка". За інформацією джерела, президент клубу побив шахівницею 63-річного викладача Сергія Відякіна.

Інцидент стався в ніч проти 20 липня (День шахів). Під час розпивання алкогольних напоїв підлеглий попросив про підвищення, а разом із відмовою отримав дошкою по голові. Повідомляється, що Відякін, отримавши відмову, штовхнув Волкова, а той у відповідь жорстоко побив підлеглого. У результаті Сергій опинився у лікарні. У постраждалого, якому ампутували вухо, повний спектр травм голови, грудей, тулуба: гематоми, забиті місця, гостре отруєння етанолом. Медики оцінюють його стан як тяжкий.

Проти Волкова порушено кримінальну справу за статтею 112 КК рф "Умисне заподіяння середньої тяжкості шкоди здоров’ю".

Раніше повідомлялося, що Федерація шахів України вирішила бойкотувати юнацький чемпіонат світу через допуск на турнір росіян та білорусів.

Нагадаємо, 13-й чемпіон світу з шахів, російський опозиціонер Гаррі Каспаров запропонував свій варіант умов для допуску представників країн-агресорів на міжнародні змагання.