Українські топ-шахістки знялися з турніру в Індії, де виступатимуть росіянки

Шахістки, схоже, згодилися з рекомендаціями Національного олімпійського комітету (НОК) України

Українські шахістки Марія та Анна Музичук, яких нещодавно звинуватили у змові, знялися з третього етапу жіночого Гран-прі у Нью-Делі (Індія).

Про це повідомила пресслужба Міжнародної федерації шахів (ФІДЕ) на своєму офіційному сайті. Федерація не уточнює, чому українки пропускають турнір, проте вірогідним приводом стала участь росіянок.

Українських шахісток на змаганнях замінять представниці Грузії та Індії Ніно Баціашвілі та Вайшалі Рамешбабу відповідно. До речі, на турнірі, який стартує 24 березня, виступатимуть росіянки Олександра Горячкіна та Катерина Лагно. У світовому рейтингу Марія та Ганна Музичук посідають 10-те та 12-те місця відповідно.

Раніше повідомлялося, що сестри Музичук потрапили у скандал через фото з експомічником дмитра медведєва.

Нагадаємо, у березні голова НОК України, міністр молоді та спорту України Вадим Гутцайт після наради всіх федерацій олімпійських видів спорту рекомендував українським спортсменам бойкотувати турніри, на яких виступають російські та білоруські атлети. Федерація фехтування України підтримала цю ініціативу, а Федерація тенісу України виступила категорично проти.