Украинские топ-шахматистки снялись с турнира в Индии, где выступят россиянки

Шахматистки, похоже, последовали рекомендациям Национального олимпийского комитета (НОК) Украины

Украинские шахматистки Мария и Анна Музычук, которых недавно обвинили в сговоре, снялись с третьего этапа женского Гран-при в Нью-Дели (Индия).

Об этом сообщила пресс-служба Международной федерации шахмат (ФИДЕ) на своем официальном сайте. Федерация не уточняет, почему украинки пропускают турнир, однако вероятным поводом для этого стало участие россиянок.

Украинских шахматисток на соревнованиях заменят представительницы Грузии и Индии Нино Бациашвили и Вайшали Рамешбабу соответственно. К слову, на турнире, который стартует 24 марта, выступят россиянки Александра Горячкина и Екатерина Лагно. В мировом рейтинге Мария и Анна Музычук занимают 10-е и 12-е места соответственно.

Ранее сообщалось, что сестры Музычук угодили в скандал из-за фото с экс-помощником дмитрия медведева.

Напомним, в марте глава НОК Украины, министр молодежи и спорта Украины Вадим Гутцайт после совещания всех федераций олимпийских видов спорта рекомендовал украинским спортсменам бойкотировать турниры, на которых выступают российские и белорусские атлеты. Федерация фехтования Украины поддержала данную инициативу, а вот Федерация тенниса Украины выступила категорически против.