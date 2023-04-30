Китаєць переміг росіянина і вперше в історії країни став чемпіоном світу з шахів

Доля матчу вирішилася на тай-брейку останньої партії

Китаєць Дін Ліжень переміг росіянина Яна Непомнящего, який припинив спілкування з пропутинським гросмейстером Сергієм Карякіним після повномасштабного вторгнення рф в Україну, та став чемпіоном світу з шахів.

Як повідомляє "Телеграф", після того, як 14 партій гри завершилися внічию 7:7, її доля вирішилася на тай-брейку. За його підсумками перемогу 2,5-1,5 здобув Дін Ліжень.

Гросмейстер став 17-м чемпіоном світу та першим — в історії своєї країни. Китаєць відмовився від нічиєї в останній партії тай-брейку і пішов на ризик заради перемоги.

Примітно, що Непомнящий як переможець турніру претендентів-2022 мав зіграти проти кращого шахіста сучасності Магнуса Карлсена, але норвежець відмовився захищати титул чемпіона світу і тим самим надав шанс Дін Ліженю.

Раніше Непомнящий прийшов у футболці з резонансною цитатою Ліонеля Мессі на гру чемпіонату світу з шахового бліцу в Казахстані, за що організатори винесли йому попередження.

Нагадаємо, що 13-й чемпіон світу з шахів і російський опозиціонер Гарі Каспаров наполягає, щоб російські спортсмени розірвали всі зв’язки з рф, щоб брати участь на міжнародних змаганнях.