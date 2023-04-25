"Війна – злочинна, режим – нелегітимний, Крим – український": Каспаров назвав формулу допуску росіян у спорт

Шахіст-політик запропонував свій варіант умов для допуску представників країн-агресорів на міжнародні змагання

13-й чемпіон світу з шахів, російський опозиціонер Гаррі Каспаров вважає, що російські атлети мають розірвати всі зв’язки з путінською росією, щоби змагатися на міжнародній арені. Раніше політик припустив, коли закінчиться війна в Україні.

Відповідний коментар Каспаров дав в інтерв’ю Юрію Дудю на YouTube-каналі вДудь. На думку шахіста, російські спортсмени для участі у міжнародних змаганнях мають дотримуватись формули: "Війна – злочинна, режим – нелегітимний, Крим – український".

– Якою є ваша позиція з приводу допуску російських спортсменів на змагання?

– Точно така сама, як і стосовно всіх громадян росії, які просять документи на в’їзд, на постійне проживання, банківські рахунки тощо.

– Три пункти засудження?

– Насправді те, що я кажу, це перехід із Північної Кореї до Південної. Війна – злочинна, режим – нелегітимний, Крим – український. Це спрощена формула, але є декларація, яку ми написали із Михайлом Ходорковським у травні минулого року.

Якщо ви хочете брати участь в офіційних міжнародних змаганнях, ви маєте зафіксувати свою позицію. Що означає, що ви розриваєте з путінською росією, більше не належите до цієї фашистської держави. І тоді ви можете брати участь. Багато російських шахістів це зробили, перейшли до інших федерацій, – сказав Каспаров.

Раніше Федерація шахів росії офіційно перейшла в Азійську шахову федерацію.

Нагадаємо, найкращий шахіст планети виступив проти допуску росіян на міжнародні змагання навіть під нейтральним прапором.