"Война - преступная, режим - нелегитимный, Крым - украинский": Каспаров назвал формулу допуска россиян в спорт

Шахматист-политик предложил свой вариант условий для допуска представителей стран-агрессоров на международные соревнования

13-й чемпион мира по шахматам, российский оппозиционер Гарри Каспаров считает, что российские атлеты должны разорвать все связи с путинской россией, чтобы соревноваться на международной арене. Ранее политик предположил, когда закончится война в Украине.

Соответствующий комментарий Каспаров дал в интервью Юрию Дудю на YouTube-канале вДудь. По мнению шахматиста, российские спортсмены для участия в международных соревнованиях должны придерживаться формулы: "Война — преступная, режим — нелегитимный, Крым — украинский".

– Какова ваша позиция по поводу допуска российских спортсменов на соревнования?

– Точно такая же, как и по отношению ко всем гражданам россии, которые просят документы на въезд, на постоянное проживание, банковские счета и так далее.

– Три пункта осуждения?

– На самом деле, то, что я говорю, это переход из Северной Кореи в Южную. Война — преступная, режим — нелегитимный, Крым — украинский. Это упрощенная формула, но есть декларация, которую мы написали с Михаилом Ходорковским в мае прошлого года.

Если вы хотите участвовать в официальных международных соревнованиях, вы должны зафиксировать свою позицию. Что означает, что вы разрываете с путинской россией, больше не принадлежите к этому фашистскому государству. И тогда вы можете принимать участие. Многие российские шахматисты это сделали, перешли в другие федерации, – сказал Каспаров.

Ранее Федерация шахмат россии официально перешла в Азиатскую шахматную федерацию.

Напомним, лучший шахматист планеты выступил против допуска россиян на международные соревнования даже под нейтральным флагом.