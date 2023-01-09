Екватор пройдено: Каспаров розповів, коли закінчиться війна росії проти України

У росії немає ресурсів на затяжну війну

Вторгнення Росії в Україну буде закінчено у 2023 році, але не на самому його початку, оскільки кремль ще має ресурси, щоб продовжувати війну.

Як розповів російський опозиціонер Гарі Каспаров в ефірі "24 канали", поки що невідома точна дата завершення війни, але вона вже перейшла свій екватор.

За словами Каспарова, кремль не має жодних просторів для маневру або запасних планів, а тому російському диктатору володимиру путіну відступати нікуди і він кидатиме нових і нових солдатів у топку війни.

"путін пов’язував свої плани з тим, що зараз зима, він все зруйнує, люди замерзнуть і здадуться. Не здалися. Значить буде продовжувати робити те ж саме, нічого іншого вони придумати не можуть", — зазначив він і додав, що ця стратегія програшна.

Також опозиціонер зазначив, що російська економіка не має ресурсів для ведення затяжної війни, оскільки вона базується на крадіжці та корупції, а путін міг собі дозволити що завгодно поки торгував нафтою і газом.

Крім того, що гроші поступово закінчуються, також просідають і російські військові здібності. Каспаров нагадав, якщо на початкових етапах війни окупанти могли дозволити собі випустити до 60 тисяч снарядів на день, то тепер ця цифра становить 10-15 тисяч.

"Це теж дуже багато, але це цифри іншого порядку", — сказав він.

Як повідомлялося раніше, видання Financial Times провело масштабне опитування серед експертів і з’ясувало, що близько половини з них припускає розпад росії до 2033 року.