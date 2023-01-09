Чекати залишилося недовго: західні експерти передбачили, коли може розвалитися росія

росія була значно ослаблена вторгненням в Україну

Почавши повномасштабну війну в Україні, російське керівництво прирекло не лише себе на незавидну долю, а й усю свою країну. Цьому сприяє саме вторгнення, санкції та експортний контроль.

Так, згідно з результатами опитування провідних експертів у галузі зовнішньої політики, які опублікувало видання Financial Times, до 2033 року росія може стати державою, що провалилася, або зовсім розпастися. Так вважає 46 відсотків із 167 респондентів. Опитування проводили американський аналітичний центр — Atlantic Council.

При цьому в окремому питанні 40 відсотків експертів назвали можливі причини, через які може статися крах росії, зокрема називалися такі варіанти: "через революцію, громадянську війну чи політичну дезінтеграцію".

"Україна чітко підкреслює можливість внутрішніх проблем для росії та ймовірність того, що сама війна може мати наслідки бумерангу не тільки для її керівництва, а й для країни в цілому", — сказав Пітер Енгельке, заступник директора з прогнозування Atlantic Council, який допоміг розробити і інтерпретувати опитування.

У матеріалі наголошується, що західні офіційні особи кажуть, що росію було значно послаблено її вторгненням в Україну 11 місяців тому, у тому числі санкціями та експортним контролем. Економісти вважають, що виробничий потенціал росії неухильно знижується, відкидаючи країну десятиліття тому.

Нагадаємо, раніше ми писали про те, що москвич Олексій Гусєв, який втік з росії, прогнозує там громадянську війну.

Також ми повідомляли про те, що війна з Україною може спровокувати розвал російської федерації з подальшим переділом влади.