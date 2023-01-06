Війна відплати не за горами: Данилов озвучив чотири етапи протистояння з росією
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Україна переходить до наступального етапу війни у 2023 році
Секретар РНБО Олексій Данилов підтвердив слова Буданова про запланований наступ України. Місяць він уточнювати не став лише зазначив, що ЗСУ розпочнуть наступальну війну.
Своїм прогнозом він поділився у соціальних мережах.
Олексій Данилов розповів, що перейти до активних наступальних дій Сил оборони України допоможе зброя, яку передають західні партнери. Учора стало відомо, що Німеччина все ж таки погодилася передати Україні ЗРК Patriot. Напередодні президент Франції оголосив про постачання в Україну "легких танків" та бронемашин Bastion, а Великобританія натякнула на постачання танків найближчим часом.
"Йдеться про БМП Bradley, Marder, бронетранспортера Bastion, бронемашину AMX-10 RC, систему ППО Patriot і багато іншого — менш публічного і зовсім непублічного", — сказав секретар СБНО.
За його словами, ракетна та дронна програми України також відіграють свою роль. Загалом, за словами Данилова, війну в Україні можна поділити на чотири етапи. Наразі наша країна перебуває на передостанньому з них.
- Перший етап — Січень 2022р. Партизанська війна: NLAW, Stinger, Javelin.
- Другий етап – червень 2022 року. Оборона-контрнаступальна війна: HIMARS, MLRS, гаубиці M777, ракети Harpoon, снаряди GMLRS, Excalibur, САУ Panzerhaubitze 2000, ППО IRIS, САУ CAESAR, самохідна гаубиця AHS Krab.
- Третій етап – 2023 рік. Наступальна війна: БМП Bradley, Marder, бронетранспортери Bastion, бронемашини AMX-10 RC, Patriot.
- Четвертий етап — Війна справедливості та відплати.
Раніше "Телеграф" розповідав про те, як Україна стягуватиме компенсації з рф за завдану війною шкоду. У Мін’юсті все докладно розписали.