Китаец победил россиянина и впервые в истории страны стал чемпионом мира по шахматам

Судьба матча разрешилась на тай-брейке последней партии

Китаец Дин Лижэнь победил россиянина Яна Непомнящего, который прекратил общение с пропутинским гросмейстером Сергеем Карякиным после полномасштабного вторжения рф в Украину, и стал чемпионом мира по шахматам.

Как сообщает "Телеграф", после того, как 14 партий игры завершились вничью 7:7, ее судьба разрешилась на тай-брейке. По его итогам победу 2,5 — 1,5 одержал Дин Лижэнь.

Гроссмейстер стал 17-м чемпионом мира и первым — в истории своей страны. Китаец отказался от ничьей в последней партии тай-брейка и пошел на риск ради победы.

Примечательно, что Непомнящему как победителю турнира претендентов-2022 предстояло сыграть против лучшего шахматиста современности Магнуса Карлсена, но норвежец отказался защищать титул чемпиона мира и тем самым предоставил шанс Дин Лижэню.

Ранее Непомнящий пришел в футболке с резонансной цитатой Лионеля Месси на игру чемпионата мира по шахматному блицу в Казахстане, за что организаторы вынесли ему предупреждение.

Напомним, что 13-й чемпион мира по шахматам и российский оппозиционер Гарри Каспаров настаивает, чтобы российские спортсмены разорвали все связи с рф, чтобы участвовать на международных соревнованиях.