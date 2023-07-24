Ампутация уха и острое отравление этанолом: День шахмат в рф удался

Инцидент произошел в "культурной" столице россии

В Санкт-Петербурге (рф) задержан президент шахматного клуба "Петровская ладья". Накануне известный гроссмейстер Ян Непомнящий отказался выступать за сборную россии.

О задержании 36-летнего шахматного функционера Александра Волкова сообщает "Фонтанка". По информации источника, президент клуба избил шахматной доской 63-летнего преподавателя Сергея Видякина.

Инцидент произошел в ночь на 20 июля (День шахмат). Во время распития алкогольных напитков подчиненный попросил о повышении, а вместе с отказом получил доской по голове. Сообщается, что Видякин, получив отказ, толкнул Волкова, а тот в ответ жестоко избил подчиненного. В итоге Сергей оказался в больнице. У пострадавшего полный спектр травм головы, груди, туловища: гематомы, ушибы, вплоть до ампутации уха и острое отравление этанолом. Медики оценивают его состояние как тяжелое.

Против Волкова возбуждено уголовное дело по статье 112 УК рф "Умышленное причинение средней тяжести вреда здоровью".

Ранее сообщалось, что Федерация шахмат Украины решила бойкотировать юношеский чемпионат мира из-за допуска на турнир россиян и белорусов.

Напомним, 13-й чемпион мира по шахматам, российский оппозиционер Гарри Каспаров предложил свой вариант условий для допуска представителей стран-агрессоров на международные соревнования.