Украина объявила про бойкот еще одного турнира из-за допуска россиян и белорусов

Соревнования пройдут в Грузии

Федерация шахмат Украины решила бойкотировать юношеский чемпионат мира из-за допуска россиян и белорусов. В марте по той же причине с турнира в Индии снялись украинские шахматистки Мария и Анна Музычук.

Об этом организация сообщила в Facebook. Турнир пройдет в грузинском Батуми с 5 по 12 июня.

Отмечается, что сборная Украины не станет подавать заявку команды на чемпионат мира. ФИДЕ, которая допустила игроков из рф и Беларуси к соревнованиям, возглавляет россиянин Аркадий Дворкович.

Ранее МОК рекомендовал допустить россиян и белорусов к международным соревнованиям в нейтральном статусе при выполнении ряда условий.

После этого украинский Кабмин решил бойкотировать турниры, куда допущены россияне и белорусы.

При этом россия официально вошла в состав в Азиатской шахматной федерации.