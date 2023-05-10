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Україна оголосила про бойкот ще одного турніру через допуск росіян і білорусів

Автор
Андрій Синявський Андрій Синявський
Дата публікації
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Україна не подаватиме заявку на чемпіонат світу Новина оновлена 10 травня 2023, 17:33
Україна не подаватиме заявку на чемпіонат світу. Фото Ukrainian Chess Federation

Змагання відбудуться в Грузії

Федерація шахів України вирішила бойкотувати юнацький чемпіонат світу через допуск росіян і білорусів. У березні з тієї ж причини з турніру в Індії знялися українські шахістки Марія та Ганна Музичук.

Про це організація повідомила в Facebook. Турнір пройде в грузинському Батумі з 5 по 12 червня.

Зазначається, що збірна України не подаватиме заявку команди на чемпіонат світу. ФІДЕ, яка допустила гравців з рф і Білорусі до змагань, очолює росіянин Аркадій Дворкович.

Раніше МОК рекомендував допустити росіян та білорусів до міжнародних змагань в нейтральному статусі за деяких умовах.

Після цього український Кабмін вирішив бойкотувати турніри, куди допущені росіяни та білоруси.

При цьому росія офіційно увійшла до складу в Азіатській шахової федерації.

Теги:
#Шахи #Аркадій Дворкович #Збірна Укаріни