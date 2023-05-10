Україна оголосила про бойкот ще одного турніру через допуск росіян і білорусів

Змагання відбудуться в Грузії

Федерація шахів України вирішила бойкотувати юнацький чемпіонат світу через допуск росіян і білорусів. У березні з тієї ж причини з турніру в Індії знялися українські шахістки Марія та Ганна Музичук.

Про це організація повідомила в Facebook. Турнір пройде в грузинському Батумі з 5 по 12 червня.

Зазначається, що збірна України не подаватиме заявку команди на чемпіонат світу. ФІДЕ, яка допустила гравців з рф і Білорусі до змагань, очолює росіянин Аркадій Дворкович.

Раніше МОК рекомендував допустити росіян та білорусів до міжнародних змагань в нейтральному статусі за деяких умовах.

Після цього український Кабмін вирішив бойкотувати турніри, куди допущені росіяни та білоруси.

При цьому росія офіційно увійшла до складу в Азіатській шахової федерації.