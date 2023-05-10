Україна оголосила про бойкот ще одного турніру через допуск росіян і білорусів
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Змагання відбудуться в Грузії
Федерація шахів України вирішила бойкотувати юнацький чемпіонат світу через допуск росіян і білорусів. У березні з тієї ж причини з турніру в Індії знялися українські шахістки Марія та Ганна Музичук.
Про це організація повідомила в Facebook. Турнір пройде в грузинському Батумі з 5 по 12 червня.
Зазначається, що збірна України не подаватиме заявку команди на чемпіонат світу. ФІДЕ, яка допустила гравців з рф і Білорусі до змагань, очолює росіянин Аркадій Дворкович.
Раніше МОК рекомендував допустити росіян та білорусів до міжнародних змагань в нейтральному статусі за деяких умовах.
Після цього український Кабмін вирішив бойкотувати турніри, куди допущені росіяни та білоруси.
При цьому росія офіційно увійшла до складу в Азіатській шахової федерації.