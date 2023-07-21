"Это очень грустно": главный шахматист россии отрекся от своей сборной

Спортсмену не понравилось решение местной федерации шахмат

Двухкратный чемпион мира по шахматам Ян Непомнящий отказался выступать за сборную россии. В свое время он подписывал обращение к путину, в котором осуждал войну в Украине.

Как рассказал шахматист в интервью российским СМИ, его решение прекратить выступать за команду своей страны связано с позицией Федерации шахмат россии.

В частности, 33-летний Непомнящий раскритиковал национальную федерацию за решение перейти в Азию. Он считает это банальным рекламным ходом.

"Я не хочу менять спортивное гражданство. Да и в целом менять гражданство не хочу. При этом я не очень хочу выступать за сборную страны при нынешних отношениях с федерацией. А что касается смены региона на Азию, то это, на мой взгляд, на 80 процентов пиар-ход,

И все это привело к плачевному исходу: к уходу игроков в европейские федерации. Уходят как суперзвезды, как Саша Костенюк, так и молодые таланты. Это очень грустно. И очень неприятно читать официальные комментарии от представителей федерации, мол, ха-ха, да это не потеря", – омтметил он.

Ранее "Телеграф" писал о том, что в прошлом году Непомнящий пришел в футболке с резонансной цитатой Лионеля Месси на игру чемпионата мира по шахматному блицу в Казахстане. Тогда ему вынесли ему предупреждение.