"Давно пора бежать": шахматист-чемпион променял рф на Австрию

26-летний шахматист успешно сбежал из рф

Российский гроссмейстер Кирилл Алексеенко сменил спортивное гражданство на австрийское. Накануне одна из ведущих российских теннисисток Варвара Грачева решила представлять Францию.

Об этом сообщает официальный сайт Международной шахматной федерации (ФИДЕ). В профиле Кирилла указано, что он представляет Австрию. Добавим, что Алексеенко 26 лет, сейчас он занимает 63-е место в мировом рейтинге ФИДЕ.

Профиль Кирилла Алексеенко на сайте ФИДЕ

Алексеенко участвовал в турнире претендентов 2020-2021 годов, где занял 7-е место. На его счету две победы в командном чемпионате рф, а в 2011-м году Кирилл становился чемпионом мира среди юношей до 14 лет.

Примечательно, что россияне поддержали в сети Кирилла, который наконец-то "обрел свободу".

Ранее российская вице-чемпионка Олимпиады по академической гребле Анна Пракатень решила выступать за сборную Узбекистана. Кроме того, чемпионка Европы по плаванию Анастасия Кирпичникова отказалась выступать за рф и решила получить гражданство Франции.