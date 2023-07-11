"Давно час бігти": шахіст-чемпіон проміняв рф на Австрію

26-річний шахіст успішно втік із рф

Російський гросмейстер Кирило Алексєєнко змінив спортивне громадянство на австрійське. Напередодні одна з провідних російських тенісисток Варвара Грачова вирішила представляти Францію.

Про це повідомляє офіційний сайт Міжнародної шахової федерації (ФІДЕ). У профілі Кирила зазначено, що він представляє Австрію. Додамо, що Алексєєнко 26 років, зараз він посідає 63-те місце у світовому рейтингу ФІДЕ.

Профіль Кирила Алексєєнка на сайті ФІДЕ

Алексєєнко брав участь у турнірі претендентів 2020-2021 років, де посів 7 місце. На його рахунку дві перемоги в командному чемпіонаті рф, а у 2011 році Кирило ставав чемпіоном світу серед юнаків до 14 років.

Примітно, що росіяни підтримали в мережі Кирила, який нарешті "здобув свободу".

Раніше російська віцечемпіонка Олімпіади з академічного веслування Анна Пракатень вирішила виступати за збірну Узбекистану. Крім того, чемпіонка Європи з плавання Анастасія Кирпичникова відмовилася виступати за рф і вирішила отримати громадянство Франції.