Умер украинский чемпион мира по шахматам

Гроссмейстер с 2007 года представал Бельгию

На 47-м году внезапно ушел из жизни известный украинско-бельгийский шахматист Вадим Малахатько. В апреле китаец Дин Лижэнь впервые выиграл чемпионат мира по шахматам.

О смерти бронзового призера 40-й Олимпиады (2000) в составе сборной Украины сообщает пресс-служба Федерации шахмат Украины (ФШУ) в Facebook. В составе сборной Украины Малахатько брал "золото" на командном чемпионате мира в Ереване (2001 год).

"Федерации шахмат Украины и Киева с глубокой печалью сообщают, что на 47-м году внезапно ушел из жизни известный украинско-бельгийский шахматист, воспитанник киевской шахматной школы ГОСТ "Авангард", победитель и призер ряда международных и национальных турниров, организатор, тренер, международный гроссмейстер, заслуженный мастер спорта Вадим Владимирович Малахатько и выражают искреннее и глубокое соболезнование его родным, близким и ученикам", — гласит сообщение ФШУ.

Ранее сообщалось, что Международная шахматная федерация одобрила переход Федерации шахмат россии под эгиду Азиатской федерации шахмат.

Напомним, украинских топ-шахматисток обвинили в сговоре.