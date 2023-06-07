Помер український чемпіон світу з шахів

Гросмейстер з 2007 року представляв Бельгію

На 47-му році раптово пішов із життя відомий українсько-бельгійський шахіст Вадим Малахатько. У квітні китаєць Дін Ліжень вперше виграв чемпіонат світу з шахів.

Про смерть бронзового призера 40-ї Олімпіади (2000) у складі збірної України повідомляє пресслужба Федерації шахів України (ФШУ) у Facebook. У складі збірної України Малахатько брав "золото" на чемпіонаті світу в Єревані (2001 рік).

"Федерації шахів України та Києва з глибоким сумом повідомляють, що на 47-му році раптово пішов з життя відомий українсько-бельгійський шахіст, вихованець київської шахової школи ГОСТ "Авангард", переможець і призер низки міжнародних та національних турнірів, організатор, тренер, міжнародний гросмейстер, заслужений майстер спорту Вадим Володимирович Малахатько і висловлюють щире та глибоке співчуття його рідним, близьким та учням”, – йдеться у повідомленні ФШУ.

Раніше повідомлялося, що Міжнародна шахова федерація схвалила перехід Федерації шахів росії під егіду Азійської федерації шахів.

Нагадаємо, українських топ шахісток звинуватили у змові.