"Це дуже сумно": головний шахіст росії зрікся своєї збірної

Спортсмену не сподобалося рішення місцевої федерації шахів

Дворазовий чемпіон світу з шахів Ян Непомнящий відмовився виступати за збірну росії. Свого часу він підписував звернення до путіна, в якому засуджував війну в Україні.

Як розповів шахіст в інтерв’ю російським ЗМІ, його рішення припинити виступати за команду своєї країни пов’язане із позицією Федерації шахів росії.

Зокрема 33-річний Непомнящий розкритикував національну федерацію за рішення перейти до Азії. Він вважає це банальним рекламним ходом.

"Я не хочу міняти спортивне громадянство. Та й загалом міняти громадянство не хочу. При цьому я не дуже хочу виступати за збірну країни за нинішніх відносин з федерацією. А щодо зміни регіону на Азію, то це, на мій погляд, на 80 відсотків піар-хід.

І все це призвело до плачевного результату: до відходу гравців до європейських федерацій. Відходять як суперзірки, як Сашко Костенюк, так і молоді таланти. Це дуже сумно. І дуже неприємно читати офіційні коментарі від представників федерації, мовляв, ха-ха, та це не втрата", – зауважив він.

Раніше "Телеграф" писав про те, що минулого року Непомнящий прийшов у футболці з резонансною цитатою Ліонеля Мессі на гру чемпіонату світу з шахового бліцу в Казахстані. Тоді йому винесли попередження.