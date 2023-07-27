Українку Харлан виключили з чемпіонату світу після відмови потиснути руку росіянці

Українка, схоже, не зможе виступити і у командному турнірі

Українська шаблістка Ольга Харлан на старті чемпіонату світу з фехтування у Мілані (Італія) перемогла росіянку Анну Смірнову. Після поєдинку українка відмовилася тиснути руку суперниці, через що на турнірі стався скандал.

За інформацією журналіста Євроспорту Марко Аркарі, українка отримала дискваліфікацію. Цікаво, що Міжнародна федерація фехтування (FIE) після поєдинку відхилила протест російської сторони.

Після поразки Смірнова попрямувала до Харлан для вітання, проте Ольга виставила шаблю перед росіянкою, відмовивши їй у рукостисканні. За правилами FIE, українка таким чином нібито "проявила неповагу" до суперниці, через що й отримала дискваліфікацію.

Окрім того, на російському телеканалі "Матч ТВ" з’явилася фотографія електронного табло чемпіонату світу з турнірною сіткою. Поруч із прізвищем Харлан була червона мітка EXC (виключена). Суперниця українки Йоана Ілієва з Болгарії вже пройшла до 1/8 фіналу, де вона зустрінеться з азербайджанкою Анною Баштою.

За інформацією "Суспільне Спорт", "виключення" Харлан означає, що її буде відсторонено від змагань на 60 днів. Таким чином, лідер збірної України пропустить командний турнір на ЧС-2023. До речі, збірні Білорусі та рф не допущені до командних змагань.

Нагадаємо, Харлан зуміла взяти участь на чемпіонаті світу в одиночному турнірі з фехтування на шаблях лише після того, як Міністерство молоді та спорту України змінило текст наказу про бойкот змагань, де виступають спортсмени з країн-агресорів. А ось призер Олімпійських ігор-2020 українець Ігор Рейзлін не вийшов на бій проти росіянина на цьому ж турнірі, адже заборону зняли лише 26 липня.