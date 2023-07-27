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Украинку Харлан исключили из чемпионата мира после отказа пожать руку россиянке

Автор
Михаил Корнилов Михаил Корнилов
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Ольга Харлан Новость обновлена 27 июля 2023, 15:10
Ольга Харлан. Фото instagram.com/olgakharlan

Украинка, похоже, не сможет выступить и в командном турнире

Украинская саблистка Ольга Харлан на старте чемпионата мира по фехтованию в Милане (Италия) победила россиянку Анну Смирнову. После поединка украинка отказалась жать руку сопернице, из-за чего на турнире произошел скандал.

По информации журналиста Евроспорта Марко Аркари украинка получила дисквалификацию. Примечательно, что Международная федерация фехтования (FIE) после поединка отклонила протест российской стороны.

После поражения Смирнова направилась к Харлан для приветствия, однако Ольга выставила саблю перед россиянкой, отказав ей в рукопожатии. По правилам FIE, украинка таким образом якобы "проявила неуважение" к сопернице, из-за чего и последовала дисквалификация.

Кроме того, на российском телеканале "Матч ТВ" появилась фотография электронного табло чемпионата мира с турнирной сеткой. Рядом с фамилией Харлан была красная метка EXC (исключена). Соперница украинки Йоана Илиева из Болгарии уже прошла в 1/8 финала, где она встретится с азербайджанкой Анной Баштой.

По информации "Суспільне Спорт", исключение Харлан означает, что она будет отстранена от соревнований на 60 дней. Таким образом, лидер сборной Украины пропустит командный турнир на ЧМ-2023. К слову, сборные Беларуси и рф не допущены к командным соревнованиям.

Напомним, Харлан сумела принять участие на чемпионате мира в одиночном турнире по фехтованию на саблях только после того, как Министерство молодежи и спорта Украины изменило текст приказа о бойкоте соревнований, где выступают спортсмены из стран-агрессоров. А вот призер Олимпийских игр-2020 украинец Игорь Рейзлин не вышел на бой против россиянина на этом же турнире, ведь запрет сняли только 26 июля.

Теги:
#Фехтование #Ольга Харлан