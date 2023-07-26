"Следите за своим языком": Валуев пригрозил российским спортсменам после предательства Исинбаевой

После слов спортсменки власти рф переполошились

Бывший боксер, депутат Госдумы рф Николай Валуев прокомментировал нашумевшее заявление легендарной российской легкоатлетки Елены Исинбаевой, которая назвала "чисто номинальным" свое майорское звание в армии рф.

Соответствующий комментарий Валуева приводит "Матч ТВ". Николай обратился к российским спортсменам, чтобы те думали, что говорить прессе, либо просто молчали.

"Спортсмен – средоточие внимания людей. Единичные случаи превращают в общий тренд. То же заявление Елены Исинбаевой

Спортсмены что‑то недопонимают. Но во время серьезных событий в мире надо им все же почитать что‑то серьезное о политике, а не только нечто гламурное.

Недавно сам я видел, что в сборной ребят инструктировали о провокациях. Некоторые восприняли это с ухмылкой. Ребята, следите за своим языком. Если вы говорите, то будьте добры, понимайте последствия, понимайте предмет того, о чем вы говорите. Или просто хотя бы молчите", — заявил Валуев.

Напомним, у Исинбаевой начались проблемы в рф после ее интервью. Легенду спорта решили исключить из центрального штаба "Общероссийского народного фронта". Кроме того, в рф начали забывать о заслугах спортсменки.