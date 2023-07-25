Попала в немилость к путину: в россии придумали, как наказать спортсменку Исинбаеву

Спортсменка вряд ли расстроится

российскую олимпийскую чемпионку Елену Исинбаеву своеобразно накажут за то, что она отреклась от звания майора и не стала поддерживать путина в войне с Украиной.

Как пишут местные СМИ, легенду мирового спорта решили исключить из центрального штаба "Общероссийского народного фронта".

Вопрос будут обсуждать во время заседания 25 июля.

К слову, вряд ли Исинбаева будет особо переживать данное событие. Дело в том, что ОНФ — это общественное движение, созданное по инициативе диктатора путина. Должность в нем не давала спортсменке, которая живет в Испании (если верить СМИ), никаких преимуществ.

Этого мнения придерживается политолог Вячеслав Кузьменко. Он считает, что спортсменка "без особых страданий переживет исключение из ОНФ".

"К тому же на Тенерифе такие расстройства переживать значительно легче. Но что именно на неё все так активно кинулись? Взялись бы лучше за депутатов Госдумы, у которых детки разбросаны по вражеским странам, там таких далеко не единицы… От Исинбаевой-то явно пользы больше стране было, чем от некоторых законодателей", — сказал он.

Ранее "Телеграф" писал о том, что Исинбаева была в списке российских спортсменов, поддерживающих войну.