Травля российской спортсменки Исинбаевой продолжается: вспомнили даже долги за парковку

Со спортсменки хотят взыскать 27 тысяч рублей

Правительство Волгоградской области начало судиться с легендарной российской спортсменкой Еленой Исинбаевой, которая недавно вызвала бурю гнева у соотечественников своим заявлением о войне в Украине.

Как пишут российские СМИ, власти российского региона через суд хотят добиться от спортсменки выплат за долги по парковке.

"Это удивительным образом совпало со скандалом, в который угодила олимпийская чемпионка", — пишет источник.

По уточненным данным, иск подали из-за двух парковочных мест площадью 40 квадратов, которые принадлежат самой спортсменке. При этом земля, на которой стоит парковка, находится в собственности у муниципалитета Волгограда, а значит в бюджет надо платить за аренду.

Истец заверяет, что Исинбаева не подписала нужные документы и просто ничего не переводила властям с 2019 года. На данный момент ее долг составляет 27 400 рублей.

В своем недавнем заявлении Исинбаева назвала себя "человеком мира" и сообщила, что её воинское звание — "номинальное".

Ранее "Телеграф" писал, что за такие слова в Махачкале решили переименовать легкоатлетический стадион, названный в честь Исинбаевой.