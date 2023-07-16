У спортсмена, который пошел против Бубки, начались проблемы

Гераскевич активно выступает против бывшего главы НОК Украины

Украинский скелетонист Владислав Гераскевич рассказал, что начался процесс лишения его членства в комиссии атлетов Национального олимпийского комитета (НОК) Украины. Накануне он инициировал голосование о том, чтобы отправить ходатайство на Исполком и Ассамблею НОК Украины о прекращении членства Сергея Бубки в НОК.

Соответствующий комментарий Гераскевича доступен на сайте glavcom.ua. Спортсмен рассказал, что его попросили не разглашать подробности дела, ведь якобы данной информацией может воспользоваться враг. Тем не менее Владислав уже понял, что его хотят убрать из комиссии атлетов НОК.

Чем закончится наша история… Уже понимание, что начинается процесс лишения моего членства в комиссии НОК Украины… С их стороны процесс уже начался.

– Вы говорите "их". Это руководство НОК имеете в виду, Минспорта, руководство комиссии атлетов? С какой именно стороны начался процесс?

– Скажем так, недовольных последними новостями людей. Я не могу сказать… Опять же я хочу остаться человеком. Меня попросили на последнем нашем заседании, чтобы мы не разглашали информацию. Я не буду разглашать. Но я узнал, что начинается процесс лишения моего членства в комиссии атлетов НОК Украины… – сказал Гераскевич.

Напомним, по информации журналистов Bihus.Info, семья Бубки продолжает вести бизнес с так называемой "днр" и открыто продает топливо российским оккупантам. После публикации СМИ Гераскевич потребовал немедленно лишить Бубку членства в НОК. А вот глава НОК Украины, министр молодежи и спорта Украины Вадим Гутцайт заявил, что легендарный легкоатлет готовит иск против журналистов.