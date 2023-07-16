Она имела шанс на медаль: лидер сборной Украины по необычной причине пропустила старт крупных соревнований

Спортсменка сможет помочь сборной Украины уже на турнире в Монако

Лидер сборной Украины по прыжкам в высоту Ярослава Магучих не сможет принять участие в этапе Бриллиантовой лиги, который проводятся в эти дни в польском городе Хожув.

Как пишет Суспільне Спорт, звездная украинская спортсменка не прилетела в Польшу.

Визит Магучих не состоялся из-за того, что ее рейс сначала задержали, а потом и отменили.

По такой досадной причине ключевая спортсменка нашей команды не сможет побороться за медали Бриллиантовой лиги.

Интересно, что представительница Днепра являлась главной фавориткой соревнований. Также Украину на этапе Бриллиантовой лиги представляют Юлия Левченко, Ирина Геращенко и Екатерина Табашник.

Для Магучих соревнования в Польше должны были стать шестыми в текущем сезоне. На прошлых она сумела завоевать четыре золотых и одну бронзовую награду.

Следующий этап Бриллиантовой лиги должен состояться в Монако 21 июля. Ожидается, что Магучих примет в нем участие.

Ранее "Телеграф" писал о том, что недавно Магучих установила рекорд сезона и выиграла золото в Монако.