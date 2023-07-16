Вона мала шанс на медаль: лідер збірної України через незвичайну причину пропустила старт великих змагань

Спортсменка зможе допомогти збірній України вже на турнірі у Монако

Лідер збірної України зі стрибків у висоту Ярослава Магучих не зможе взяти участь у етапі Діамантової ліги, який проводяться цими днями у польському місті Хожув.

Як пише Суспільне, зіркова українська спортсменка не прилетіла до Польщі.

Візит Магучих не відбувся через те, що її рейс спочатку затримали, а потім скасували.

З такої прикрої причини ключова спортсменка нашої команди не зможе поборотися за медалі Діамантової ліги.

Цікаво, що представниця Дніпра була головною фавориткою змагань. Також Україну на етапі Діамантової ліги представляють Юлія Левченко, Ірина Геращенко та Катерина Табашник.

Для Магучих змагання у Польщі мали стати шостими цього сезону. На минулих вона зуміла здобути чотири золоті та одну бронзову нагороду.

Наступний етап Діамантової ліги має відбутися у Монако 21 липня. Очікується, що Магучих візьме у ньому участь.

Раніше "Телеграф" писав про те, що нещодавно Магучих встановила рекорд сезону та виграла золото у Монако.