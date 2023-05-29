Українка Магучіх встановила рекорд сезону в світі та виграла золото на турнірі в Марокко

Ще одна українка здобула срібло

Українська легкоатлетка Ярослава Магучіх, яка нещодавно взяла "золото" на турнірі серії World Athletics Continental Tour Gold в Кенії, виборола золоту медаль на другому етапі "Діамантової ліги" в марокканському Рабаті.

Про це повідомляє "Телеграф". Стрибунка у висоту підкорила позначку 1,95 м з другої спроби, чого вистачило для перемоги в змаганнях.

На цьому Магучіх не зупинилася і продовжила штурмувати 2,01 м. У підсумку їй вдалося встановити новий рекорд сезону в світі, а також побити найкращий рекорд змагань, який вона перевершила на 0,4 м.

Срібну медаль із результатом 1,91 м виграла інша українська стрибунка у висоту Ірина Геращенко. Серед інших їхніх співвітчизниць кращою була Юлія Левченко з позначкою 1,81 м, який приніс їй шосте місце.

Діамантова ліга. Другий етап. Рабат, Марокко. Стрибки у висоту

1. Ярослава Магучіх (Україна) – 2,01 м

2. Ірина Геращенко (Україна) – 1,91

3. Анжеліна Топіч (Сербія) – 1,87

…

6. Юлія Левченко (Україна) – 1,81

Нагадаємо, що в першій половині сезону Магучіх виграла чемпіонат Європи в закритому приміщенні.

Раніше повідомлялося, що українка стала переможницею турніру серії World Athletics Indoor Series Silver Tour у Словаччині. Крім того, вона тріумфувала на турнірі у Франції.