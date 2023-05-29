Украинка Магучих установила рекорд сезона в мире и выиграла золото на турнире в Марокко

Еще одна украинка завоевала серебро

Украинская легкоатлетка Ярослава Магучих, которая недавно взяла "золото" на турнире серии World Athletics Continental Tour Gold в Кении, завоевала золотую медаль на втором этапе "Бриллиантовой лиги" в марокканском Рабате.

Об этом сообщает "Телеграф". Прыгунья в высоту покорила отметку 1,95 м со второй попытки, чего хватило для победы в соревнованиях.

На этом Магучих не остановилась и продолжила штурмовать 2,01 м. В итоге ей удалось установить новый рекорд сезона в мире, а также побить лучший рекорд соревнований, который она превзошла на 0,4 м.

Серебряную медаль с результатом 1,91 м выиграла другая украинская прыгунья в высоту Ирина Геращенко. Среди их других соотечественниц лучшей была Юлия Левченко с отметкой 1,81 м, который принес ей шестое место.

Бриллиантовая лига. Второй этап. Рабат, Марокко. Прыжки в высоту

1. Ярослава Магучих (Украина) — 2,01 м

2. Ирина Геращенко (Украина) – 1,91

3. Анжелина Топич (Сербия) – 1,87

…

6. Юлия Левченко (Украина) – 1,81

Напомним, что в первой половине сезона Магучих выиграла чемпионат Европы в закрытом помещении.

Ранее сообщалось, что украинка стала победительницей турнира серии World Athletics Indoor Series Silver Tour в Словакии. Кроме того, она триумфовала на турнире во Франции.