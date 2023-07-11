Укр

Для легендарного спортсмена Бубки потребовали серьезного наказания: в чем причина

Автор
Максим Яценко Максим Яценко
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Автор
Сергей Бубка
Сергей Бубка. Фото НОК

Бубку могут лишить всех государственных наград

Легендарный украинский спортсмен Сергей Бубка должен быть лишен членства в Национальном олимпийском комитете Украины после того, как журналисты узнали о связях его семьи с оккупантами.

Об этом написал украинский скелетонист Владислав Гераскевич.

Спортсмен настаивает на том, что в ближайшее время следует провести заседание Комиссии атлетов НОК, чтобы наказать Бубку.

"До сих пор нет никакой реакции от Национального Олимпийского Комитета Украины и Министерства молодежи и спорта Украины…

Дружба с Януковичем, коррупционные скандалы в IAAF, знаменитый "Родовид Банк" и еще многие другие "зашквары" – это лишь часть того шлейфа, который уже очень давно тянется за Бубкой. Но самое отвратительное в этой ситуации – это то, что человек, ведущий бизнес с оккупантами, в то же время имеет звание "Герой Украины", — уточнил Гераскевич.

По его информации, заседание он инициировал на 11 июля. На нем Бубку попытаются лишить членства в НОК. После этого спортсмен будет добиваться лишения олимпийского чемпиона почетного звания "Герой Украины" и других государственных наград.

"Все ублюдки, которые ведут или вели бизнес с оккупантами и тем самым обогащали бюджет государства-террориста, должны быть наказаны и обязательно будут наказаны", – завершил он.

Ранее "Телеграф" писал о том, что родственники заместителя министра молодежи и спорта Украины Матвея Бедного после начала вторжения помогали российской армии.

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#Спорт #Сергей Бубка #Скандал