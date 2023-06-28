Семья помогала армии рф? Вокруг украинского замминистра вспыхнул скандал

У родственника чиновника нашли российские паспорта, а также литературу о "величии" россии

После начала полномасштабной войны родственники замминистра молодежи и спорта Украины Матвея Бедного работали на обеспечение российского военно-промышленного комплекса (ВПК). Таким образом семья чиновника зарабатывала деньги за счет обеспечения армии страны-агрессора.

Об этом пишет OBOZREVATEL, публикуя соответствующие документы, подтверждающие связи Бедного со скандалом вокруг обеспечения армии врага.

Так, некоторое время назад ГБР задержала бывшего нардепа Партии регионов, бизнесмена Григория Дашутина. Он занимался поставкой товаров российским военным компаниям. 95% производимой в Украине продукции отправляли агрессору. Он входил в состав фракций Соцпартии, ПППУ, "Воля народа", "Трудовая Украина". Также в течение нескольких лет он занимался публичной политикой, но потом прекратил эту деятельность. Однако далеко от политики он все же не отошел, ведь его зять Матвей Бедный стал замом министра.

Правоохранители выяснили, что семьи бывшего народного депутата Дашутина занималась снабжением госпредприятия россии высокоэффективными узлами, агрегатами, деталями пневматического оборудования еще с далекого 2014 года.

Фото: OBOZREVATEL

Стоит отметить, что компрессоры и компрессорные установки являются комплектующими частями, используемыми в составе боевых железнодорожных ракетных комплексов 15П961 "Молодец", которые находятся в составе ракетных войск стратегического назначения рф.

В ходе проведения обысков у Дашутина и членов его корпорации нашли российские паспорта, а также литературу о "величии" россии.

Также отмечается, что у Дашутина есть дочь Виктория, она же является супругой Матвея Бедного. В его декларациях именно на нее оформлено многочисленное имущество семьи замминистра. В них он указывал и родственные связи с Викторией Дашутиной и общее имущество со скандальным Григорием Дашутиным.

Фото: OBOZREVATEL

OBOZREVATEL в своем материале потребовал от заместителя министра Матвея Бедного добровольно уйти в отставку, а также дать публичное объяснение ситуации вокруг его родственников, снабжающих армию агрессора во время войны. Издание также обращается к министру молодежи и спорта Украины Вадиму Гутцайту и премьер-министру с требованием провести внутреннее расследование.

Напомним, ранее "Телеграф" писал о том, что бывший начальник Главного управления СБУ в АР Крым Олег Кулинич был пойман на сотрудничестве с российским ФСБ.