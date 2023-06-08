Я у мамы император: концерн экс-нардепа поставлял армии рф оборудование во время войны (фото, видео)

Концерн продолжал обеспечивать российский ВПК даже после вторжения россии

Украинские правоохранители задержали владельцев и топ-менеджмент концерна, который снабжал российский ВПК. Среди них был и экс-нардеп времен Януковича из Партии Регионов. В ГБР не раскрывают его личности, но в сети уже установили о ком идет речь.

Об этом сообщает пресс-служба ГБР.

Как стало известно, сотрудники ГБР задержали владельцев и топменеджмент концерна, который продолжал обеспечивать российский ВПК даже после вторжения россии. В настоящий момент все они, в том числе и бывший нардеп от Партии Регионов, были задержаны. Всего в состав преступной организации вошли по меньшей мере 14 человек из числа близких родственников экс-нардепа, менеджмента промышленно-инновационной группы компаний и граждан россии.

Установлено, что промышленно-инновационная группа компаний с 2014 года обеспечивала госпредприятия россии высокоэффективными узлами, агрегатами, деталями пневматического оборудования.

"Отправленная в страну-агрессор продукция используется в военной сфере, а именно непосредственно в военно-промышленном комплексе российской федерации, в том числе на Донецком и Запорожском направлениях во время ведения агрессивной войны против нашего государства. Концерн занимал второе место в поставке товаров для российских компаний, экспортируя 95% производимой в Украине продукции. С 24 февраля 2022 года дельцы поставили в рф комплектующих по меньшей мере более чем на 160 млн грн", — говорится в сообщении.

Всю свою деятельность подозреваемые осуществляли через компании "прокладки". Однако, теперь к фигурантам дела нагрянули с многочисленными обысками, которые уже дали свои плоды.

"В частности, у бывшего нардепа среди роскоши в стиле "Пшонка стайл" найдены книги, которые превозносят россию и пропагандируют ее имперские нарративы, российские знаки отличия и даже комсомольский значок, который заботливо хранился среди ценных вещей. У некоторых подозреваемых были найдены паспорта рф и договоры с российской федерацией", — рассказали в ГБР.

Тем временем в сети установили личность подозреваемого экс-нардепа. Им оказался Григорий Дашутин. Идентифицировать его, вероятно, было не особо сложно ведь депутат оказался достаточно нарциссической личностью и повесил у себя дома картину себя любимого в имперском стиле.

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