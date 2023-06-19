Вино, отравленное предательством: украинская винодельческая отрасль инициирует спецпошлины против Грузии и Армении

Прокремлевские режимы в Грузии и Армении помогают россиянам обходить санкции и одновременно имеют максимальное содействие своей винодельческой продукции в Украине. Впрочем, в ближайшее время ситуация может измениться

Корпорация "Укрвинпром" обратилась к правительству с инициативой ограничить импорт винодельческой продукции из Грузии и Армении. Предлагается ввести спецпошлину 50% на вина виноградные и крепленые, вермуты и другие сброженные напитки и т.д.

Отраслевое объединение "Укрвинпром" представляет интересы большинства компаний виноградарско-винодельческой отрасли. Гендиректор "Укрвинпрома" Владимир Кучеренко аргументирует инициативу предприятий необходимостью прекратить режим максимального содействия, действующий сейчас для виноделов Грузии и Армении на украинском рынке, поскольку правительства этих стран реализуют откровенно недружественную политику в отношении нашего государства. При этом они оказывают содействие государству-агрессору и являются пророссийскими как в своих публичных заявлениях, так и в решениях.

"Армения и Грузия держат нейтральную позицию по введению санкций против России, — говорится в письме "Укрвинпрома" на премьер-министра Дениса Шмыгаля, которое есть в распоряжении "Бизнес Телеграфа". — Эти страны, когда-то считавшиеся дружественными, решили не менять своей позиции даже после раскрытия ужасных преступлений оккупантов в разных городах нашего государства, в том числе подрыва Каховской ГЭС, что стало крупнейшей экологической катастрофой в мире за последние десятки лет. Важно, чтобы Украина воздержалась от продолжения политики донора экономик государств, открыто потакающих действиям преступной власти в Кремле. Устанавливая соответствующие специальные таможенные пошлины на импорт готовой винодельческой продукции, мы можем защитить интересы украинских виноградарей и виноделов, а также способствовать потреблению нашей высококачественной продукции".

Украинское виноделие в кризисе

Традиционные винодельческие регионы юга Украины сегодня либо напрямую охвачены войной, либо находятся под постоянным риском обстрелов. Каховская катастрофа практически сделала невозможным дальнейшую работу хозяйств по выращиванию винограда в Херсонской области. Расположенная в селе Веселое вблизи Новой Каховки винодельня "Stoic Winery" (бывшая князя Трубецкого) была оккупирована в первые дни российского вторжения, затем освобождена бойцами ВСУ, начала восстановление, но теперь пострадала из-за подтопления после разрушения Каховской ГЭС. Такая же участь постигла десятки других виноделий региона.

В результате, в Херсонской и Одесской областях сейчас легко встретить продажу бетонных столбиков, которые используются для выращивания винограда. Это значит, что началось массовое выкорчевывание виноградников. По данным Минагрополитики, насаждения винограда в Украине за 2022 военный год сократились на 23,3% — до 26,6 тыс. га

Виноделы, которым удается удерживать хозяйства в условиях войны, сталкиваются с другой проблемой – рекордные задержки расчетов торговых сетей. В среднем владельцы украинских супермаркетов платят за вино только полгода спустя после поставки. При этом их с полок вытесняет дешевая и часто некачественная алкогольная продукция из Грузии и Армении. Следовательно, инициатива "Укрвинпрома" по защите отечественного производителя вина выглядит вполне логично.

Марионетки Кремля

Тем временем Грузия отказала Украине в возвращении ракетных комплексов "Бук", возобновила авиасообщение с россией и наращивает поставки винодельческой продукции в государство-агрессор. Ранее, когда из-за проевропейской политики Тбилиси Кремль запрещал ввоз грузинского вина, именно необходимость помочь дружественной стране стала главным аргументом для максимального содействия импорту из этой страны. Вино из Грузии легко встретить на полках украинских супермаркетов. Впрочем, теперь, когда россияне открыли свой рынок для грузин, а в Тбилиси заседает прокремлевское правительство, сохранение свободного доступа вина из этой страны на украинский рынок выглядит, как минимум, неуместно.

Следует напомнить, что летом 2022 года Еврокомиссия отказала Грузии в предоставлении статуса кандидата на членство в ЕС. Главной причиной стала как раз пропутинская политика этого государства. Ее правящая партия "Грузинская мечта" 30 мая 2023 года заявила, что власти страны не будут согласовывать свои действия с Евросоюзом, пока не получат членства в ЕС. На этом фоне европейские перспективы Грузии смотрятся призрачно.

Еще меньше причин для свободной торговли у Украины с Арменией. Правительство этой страны разместило на своей территории российскую военную базу, информационное поле государство практически не контролирует, армянам круглосуточно транслируют кремлевские нарративы. При этом украинский рынок открыт для армянского алкоголя. К тому же, Армения и Грузия не осложняют себе жизнь отказом от защищенного географического названия "коньяк", с нарушением продавая этот напиток в Украине. Франция временно разрешила использовать название "коньяк" украинским производителям, армянские и грузинские делают это незаконно.

Перспективы санкций против грузинских и армянских виноделов

Формальным основанием для введения 50% на винодельческую продукцию из Грузии и Армении может стать статья 29 закона о Внешнеэкономической деятельности. Именно она упоминается в проекте постановления Кабинета Министров, который уже находится на рассмотрении премьера. Эта статья предусматривает ответные меры на "дискриминационные и/или недружественные действия других государств, таможенных союзов или экономических группировок".

Дополнительными аргументами может стать сомнительное качество алкоголя, поставляемого Украиной из Грузии и Армении. Это, к слову, касается всего импорта вина в нашу страну. "30% винодельческой продукции импортного происхождения и 90% импортных напитков на основе вина имеют нарушения", — говорит гендиректор "Укрвинпрома" Владимир Кучеренко. По его мнению, дешевый импортный алкоголь представляет угрозу не только украинским производителям, но и потребителям.

Но главные претензии к Грузии и Армении безусловно касаются отношения этих государств к войне в Украине и пророссийской позиции их правительств. Обе эти страны в начале июня 2023 года упомянуты в докладе координатора по санкциям Государственного департамента США Джима О’Брайена как помогающие россиянам обходить американские санкции. В частности, через них Кремль закупает электронные компоненты, которые затем используются для производства российского оружия. Того самого оружия, которое ежедневно убивает украинцев на развязанной путиной войне. Одновременно над 11 пакетом санкций, который будет включать страны, помогающие обходить санкции, сейчас работает Еврокомиссия. Следовательно, ограничение импорта из Грузии и Армении в Украину будет вполне предсказуемым и логичным решением премьер-министра Дениса Шмыгаля.