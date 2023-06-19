Вино, отруєне зрадою: українська виноробна галузь ініціює спецмито проти Грузії та Вірменії

Прокремлівські режими у Грузії та Вірменії допомагають росіянам обходити санкції і водночас мають максимальне сприяння для своєї виноробної продукції в Україні. Втім, найближчим часом ситуація може змінитись

Корпорація "Укрвинпром" звернулась до Уряду з ініціативою обмежити імпорт виноробної продукції з Грузії та Вірменії. Пропонується запровадити спецмито 50% на вина виноградні та кріплені, вермути та інші зброджені напої, тощо.

Галузеве обʼєднання "Укрвинпром" представляє інтереси більшості компаній виноградарсько-виноробної галузі. Гендиректор "Укрвинпрому" Володимир Кучеренко аргументує ініціативу підприємств необхідністю припинити режим максимального сприяння, який нині діє для виноробів Грузії та Вірменії на українському ринку, оскільки уряди цих країн реалізують відверто недружню політику щодо нашої держави. При цьому вони надають сприяння державі-агресору і є проросійськими як у своїх публічних заявах, так і в рішеннях.

"Вірменія та Грузія тримають нейтральну позицію щодо введення санкцій проти росії, — йдеться в листі "Укрвинпрому" на премʼєр-міністра Дениса Шмигаля, який є в розпорядженні "Бізнес Телеграфу". — Ці країни, які колись вважалися дружніми, вирішили не змінювати своєї позиції навіть після розкриття жахливих злочинів окупантів у різних містах нашої держави, зокрема підриву Каховської ГЕС, що стало найбільшою екологічною катастрофою у світі за останні десятки років. Важливо, щоб Україна утрималася від продовження політики донора економік держав, які відкрито потурають діям злочинної влади в Кремлі. Встановлюючи відповідні спеціальні митні збори на імпорт готової виноробної продукції, ми можемо захистити інтереси українських виноградарів і виноробів, а також сприяти споживанню нашої високоякісної вітчизняної продукції".

Українське виноробство у кризі

Традиційні виноробні регіони півдня України сьогодні або безпосередньо охоплені війною, або перебувають під постійними ризиком обстрілів. Каховська катастрофа практично унеможливила подальшу роботу господарств з вирощування винограду в Херсонській області. Розташована у селі Веселе поблизу Нової Каховки виноробня "Stoic Winery" (колишня князя Трубецького) була окупована у перші дні російського вторгнення, потім звільнена бійцями ЗСУ, почала відновлення, але тепер постраждала через підтоплення після руйнації Каховської ГЕС. Така ж доля спіткала десятки інших винарень регіону.

Як наслідок, у Херсонській та Одеській областях зараз легко зустріти продаж бетонних стовпчиків, які використовуються для вирощування винограду. Це означає, що почалося масове викорчовування виноградників. За даними Мінагрополітики, насадження винограду в Україні за 2022 воєнний рік скоротилися на 23,3% — до 26,6 тис. га

Винороби, яким вдається утримувати господарства в умовах війни, стикаються з іншою проблемою — рекордні затримки розрахунків торговельних мереж. У середньому власники українських супермаркетів сплачують за вино лише через півроку після поставки. При цьому їх з полиць поступово витісняє дешева та часто неякісна алкогольна продукція з Грузії та Вірменії. Відтак, ініціатива "Укрвинпрому" щодо захисту вітчизняного виробника вина виглядає цілком логічно.

Маріонетки Кремля

Тим часом, Грузія відмовила Україні у поверненні ракетних комплексів "Бук", відновила авіасполучення з росією і нарощує поставки виноробної продукції до держави-агресора. Раніше, коли через проєвропейську політику Тбілісі Кремль забороняв ввезення грузинського вина, саме необхідність допомогти дружній країні стала головним аргументом для максимального сприяння імпорту з цієї країни. Вино з Грузії легко зустріти на полицях українських супермаркетів. Втім тепер, коли росіяни відкрили свій ринок для грузинів, а у Тбілісі засідає прокремлівський уряд, збереження вільного доступу вина з цієї країни на український ринок виглядає, як мінімум, недоречно.

Варто нагадати, що влітку 2022 року Єврокомісія відмовила Грузії у наданні статусу кандидата на членство в ЄС. Головною причиною стала якраз пропутінська політика цієї держави. Її правляча партія "Грузинська мрія" 30 травня 2023 року заявила, що влада країни не буде узгоджувати свої дії з Євросоюзом, поки не отримає членства в ЄС. На цьому тлі європейські перспективи Грузії виглядають примарно.

Ще менше причин для вільної торгівлі у України з Вірменією. Уряд цієї країни розмістив на своїй території російську воєнну базу, інформаційне поле держава практично не контролює, вірменам цілодобово транслюють кремлівські наративи. При цьому український ринок відкритий для вірменського алкоголю. До того ж Вірменія та Грузія не ускладнюють собі життя відмовою від захищеної географічної назви "коньяк", з порушенням продаючи цей напій в Україні. Наразі Франція тимчасово дозволила використовувати назву "коньяк" українським виробникам, вірменські та грузинські роблять це незаконно.

Перспективи санкцій проти грузинських та вірменських виноробів

Формальною підставою для запровадження 50% на виноробну продукцію з Грузії та Вірменії може стати стаття 29 закону про Зовнішньоекономічну діяльність. Саме вона згадується у проекті постанови Кабінету Міністрів, який вже перебуває на розгляді премʼєра. Ця стаття передбачає заходи у відповідь на "дискримінаційні та/або недружні дії інших держав, митних союзів або економічних угруповань".

Додатковими аргументами може стати сумнівна якість алкоголю, який постачається Україну з Грузії та Вірменії. Це, до речі, стосується всього імпорту вина в нашу країну. "30% виноробної продукції імпортного походження та 90% імпортних напоїв на основі вина мають порушення", — говорить гендиректор "Укрвинпрому" Володимир Кучеренко. На його думку, дешевий імпортний алкоголь несе загрозу не тільки українським виробникам, а й споживачам.

Але головні претензії до Грузії та Вірменії, безумовно, стосуються ставлення цих держав до війни в Україні та проросійська позиція їхніх урядів. Обидві ці країни на початку червня 2023 року згадані у доповіді координатора з питань санкцій Державного департаменту США Джима О'Браєна як такі, які допомагають росіянам обходити американські санкції. Зокрема, через них Кремль закуповує електронні компоненти, які потім використовуються для виготовлення російської зброї. Тієї самої зброї, яка щодня вбиває українців на розвʼязаній путіним війні. Одночасно над 11 пакетом санкцій, який включатиме країни, що допомагають обходити санкції, зараз працює Єврокомісія. Відтак, обмеження імпорту з Грузії та Вірменії в Україну буде цілком передбачуваним і логічним рішенням премʼєр-міністра Дениса Шмигаля.