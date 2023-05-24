"Сейчас виноделам страшнее, чем во времена сухого закона": глава Укрвинпрома

В законопроекте Кабмина много аспектов, которые будут иметь печальные последствия для отрасли

Винодельческая отрасль Украины потеряла почти половину насаждений в результате вторжения россии. Но отрасль убивает даже не это — бесконтрольный импорт и неравные конкурентные условия заставляют виноделов выкорчевывать виноградники.

Какая поддержка нужна украинским производителям вин и коньяков и почему импорт — это не всегда свидетельство качества, рассказал "БизнесТелеграфу" генеральный директор корпорации "Укрвинпром" Владимир Кучеренко.

- Из-за войны украинское виноградарство переживает глубокий кризис. Нужно ли его дотировать?

- Конечно, виноградарство нуждается в поддержке государства, как в Европейском союзе. Но во время войны просить государственную помощь под многолетние насаждения, по-видимому, неуместно. Если поехать в Одесскую область, можно увидеть, как там продают бетонные столбики, потому что люди выкорчевывают виноградники. Почему это происходит? Налоги на виноградники у нас превосходят все разумные пределы, потому их и выкорчевывают. В реалиях войны виноградарство – дело для настоящих фанатиков, которые очень его любят. Виноград – это не пшеница, которую посеял и собрал. Виноград закладывается минимум на 30 лет. Нужно продумать, на какие средства его возделывать в течение пяти лет, чтобы собрать первый урожай. А потом — где этот урожай реализовать.

- Так какая поддержка государства нужна виноделам?

- В первую очередь, виноделов и виноградарей следует включить в государственную программу доступных кредитов "5-7-9". Почему торговые сети имеют доступ к этой программе, а виноделы не могут ею воспользоваться? Говорю, как есть — наше правительство дотирует другие страны, поддерживая торговые сети. На полученную помощь они завозят импорт, а наши производители не в состоянии конкурировать с европейскими, которые получают непостижимые для нас дотации от собственных правительств и Еврокомиссии.

Виноделы добились того, чтобы Украина ежегодно праздновала День вина. Таким образом они пытаются привлечь внимание чиновников к отрасли

– Кстати, решается ли проблема расчета торговых сетей с поставщиками? Вина занимают немалые полки во всех супермаркетах.

– Расчеты торговых сетей с виноделами не выдерживают никакой критики. По полгода производители ждут, пока с ними рассчитаются супермаркеты. Почему до сих пор мы не гармонизируем наше законодательство с директивой ЕС, регулирующей вопросы расчетов между переработчиками и сетями? Она предусматривает максимальный срок расчета – 60 дней.

– На полках супермаркетов стало заметно больше дешевого иностранного вина и меньше украинского. Защищает ли правительство внутренний рынок от импорта?

- Укрвинпром выступил с инициативой ввести санкции в отношении стран, поддерживающих военную агрессию россии против Украины. Мы должны установить спецпошлины на ввоз продукции из Грузии и Армении. Для нас это уже важный вопрос. Нам грузины [ЗРК] "Бук" не дали, нас залили своей продукцией и паразитируют полным ходом на нашем рынке. Поэтому мы обратились к премьер-министру и министру агрополитики относительно установления специальной пошлины на готовую импортируемую винопродукцию из таких стран. От всех получили согласие, но дело с места не сдвинулось.

- Что касается Армении, речь идет прежде всего о коньяках?

- Мы настаиваем на том, чтобы армяне и грузины прекратили вводить в заблуждение потребителей Украины относительно названия продукции. Не имеет права ни Армения, ни Грузия называть свою продукцию "коньяк". Соглашение об ассоциации между Украиной и Европейским союзом, вступившее в действие 1 сентября 2017 года, предусматривает взаимную защиту определенного количества географических указаний ("ГЗ"), среди которых — "Коньяк" в Украине.

Использование названия ГЗ "Cognac"/"Коньяк" для продуктов, происходящих из третьих стран и не отвечающих техническим условиям производства коньяка, запрещается на территории Украины с 1 ноября 2022 года.

– Раньше украинское вино достаточно уверенно чувствовало себя в низком ценовом сегменте. Но теперь оттуда его вытесняет иностранное вино. В результате чего?

- Не может вино стоить меньше килограмма винограда, бутылки, этикетки. Для этого есть минимальная розничная цена. И у нас есть производители, которые устали конкурировать с такой "продукцией" и ушли в более дорогие сегменты. В цены ниже 120-180 грн за бутылку они больше не играют. Но здесь нужно учитывать, что европейское вино дотируется. И они могут нам предложить более низкую цену на продукцию, ниже стоимости 1 кг винограда. Их поддерживают собственные правительства и Еврокомиссия. И мы здесь не в равных конкурентных условиях.

– Низкие цены на иностранное вино на полках не означают их низкого качества?

- Возьмем пример – Fragolino. На контрэтикетке отмечено: напиток на основе вина. Вы читаете ценник, а на нем написано: вино игристое. А Fragolino происходит от fragola – земляника. Она есть только в одном сорте винограда – "изабелла", который в Европе не выращивают. А объем импорта Fragolino превышает весь объем настоящих игристых вин Украины.

- Почему так произошло ?

– Помните, как когда-то все покупали маргарин Rama. Считали, что если продукт желтый, то он полезен. Случилось потому, что человеческие рецепторы очень легко обмануть. Иностранное, вкусненькое, почитали, что игристое. Цена доступна. Поскольку подается как напиток из вина, налоги не уплачиваются с него. Кто выиграет от этого? Государство или потребитель? Проиграют оба.

– Реально, чтобы в Италии продавался такой напиток?

– Они могут предлагать его итальянцам. Но в Италии напишут, что это не вино игристое, а как есть — напиток на основе вина.

- Почему в таком случае украинское вино попало под недавний скандальный запрет на поставки в страны ЕС?

– Каждый бизнес хочет развиваться. Европейскому развиваться в Украине помогают наши торговые сети. А конкуренция со стороны украинских производителей Евросоюзу не требуется.

– При этом украинский рынок от импорта никак не защищен? Украинский потребитель защищен в этом отношении?

– Импорт винодельческой продукции в Украину пока неконтролируемый. К сожалению, его не проверяет почти никто. К нам везут все, что только можно, из всех стран мира. Мы напоминаем такую дыру, куда можно импортировать что угодно. Мы совместно с Госпродпотребслужбой с участием представителей АМКУ, ГНС, Минагрополитики, Минэкономики и Ассоциации сомелье Украины проводим заседания дегустационной комиссии.

Владимир Кучеренко: "Украинские предприятия производят напитки, которые несравненно лучше по качеству, чем импортные"

Как правило, участники опробуют образцы винодельческой продукции украинского и импортного происхождения, закупленных в торговых сетях Украины. Это беспрецедентные дегустационные мероприятия для отечественного рынка вина. Как показали результаты заседаний, 30% винодельческой продукции импортного происхождения и 90% импортных напитков на основе вина имеют нарушения. Как правило, импортированные в Украину винные напитки изготовлены из воды, вина и клубничного или земляничного ароматизаторов. В то же время украинские предприятия производят напитки из яблочного и виноградного сырья с добавлением экстрактов земляники. Такие напитки несравненно лучше по качеству, чем импортные.

Признание украинского вина в мире проходит в тесном сотрудничестве с французами

- Устраивает ли виноделов нынешний уровень сотрудничества с правительством?

– К сожалению, новое законодательство практически не согласуется с отраслевыми организациями, а является работой определенных лоббистских групп, предлагающих инициативы под прикрытием евроинтеграции. Евроинтеграция не означает сдачи украинских интересов. Это отстаивание своих традиций и сохранение индустрии, а не превращение ее только в объект туризма.

Сегодня для виноделов, пожалуй, страшнее, чем во времена сухого закона при Горбачеве, когда выкорчевывали виноградники в Крыму. Тогда много виноградников пошло "под нож". А сегодня у нас много законопроектов, которые противоречат друг другу. С одной стороны, говорим о поддержке крафтовиков, с другой — это плохо согласуется с европейским законодательством. Есть законопроект премьер-министра, но в нем много аспектов, которые будут иметь печальные последствия для отрасли.