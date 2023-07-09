Советский чемпион предложил провести альтернативные Олимпийские игры, где россиян не будут наказывать за допинг

В рф обвиняют западные страны в употреблении допинга

Двукратный олимпийский чемпион по биатлону (эстафета) Дмитрий Васильев заявил о предвзятости Всемирного антидопингового агентства (WADA) по отношению к российским спортсменам. Накануне чемпиона Европы по волейболу россиянина Дмитрия Ильиных дисквалифицировали на два года за нарушение антидопинговых правил.

Соответствующий комментарий Васильева доступен на сайте РБ-Спорт. Дмитрий предлагает создать "справедливые" международные соревнования, где россиян не будут дисквалифицировать за допинг. Экс-биатлонист считает, что весь цивилизованный мир употребляет допинг, а наказывают только россию.

"Мы же видим: подход к рф в мире очень однобокий, в том числе в спорте. Вспомните ту же организацию под названием WADA, ее деятельность.

Для западных спортсменов всегда зеленый свет, они могут употреблять какие угодно допинги, их никто не трогает. А россию априори объявили главным злодеем в области допинга.

Ну это же все белыми нитками шито. Я считаю, надо создавать справедливые международные соревнования, которые по масштабу и престижу не уступали бы Олимпийским играм", – сказал Васильев.

Ранее советский чемпион Александр Тихонов заявил, что россию вернут в международный спорт после победы на войне в Украине.

Напомним, российский чемпион Антон Бабиков заявил, что россияне заслуживают иметь туалет в домах, а не на улице.