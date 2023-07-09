Укр

Советский чемпион предложил провести альтернативные Олимпийские игры, где россиян не будут наказывать за допинг

Автор
Михаил Корнилов Михаил Корнилов
Дата публикации
Читати українською
Автор
Дмитрий Васильев Новость обновлена 09 июля 2023, 16:28
Дмитрий Васильев. Фото twitter.com/betobzor

В рф обвиняют западные страны в употреблении допинга

Двукратный олимпийский чемпион по биатлону (эстафета) Дмитрий Васильев заявил о предвзятости Всемирного антидопингового агентства (WADA) по отношению к российским спортсменам. Накануне чемпиона Европы по волейболу россиянина Дмитрия Ильиных дисквалифицировали на два года за нарушение антидопинговых правил.

Соответствующий комментарий Васильева доступен на сайте РБ-Спорт. Дмитрий предлагает создать "справедливые" международные соревнования, где россиян не будут дисквалифицировать за допинг. Экс-биатлонист считает, что весь цивилизованный мир употребляет допинг, а наказывают только россию.

"Мы же видим: подход к рф в мире очень однобокий, в том числе в спорте. Вспомните ту же организацию под названием WADA, ее деятельность.

Для западных спортсменов всегда зеленый свет, они могут употреблять какие угодно допинги, их никто не трогает. А россию априори объявили главным злодеем в области допинга.

Ну это же все белыми нитками шито. Я считаю, надо создавать справедливые международные соревнования, которые по масштабу и престижу не уступали бы Олимпийским играм", – сказал Васильев.

Ранее советский чемпион Александр Тихонов заявил, что россию вернут в международный спорт после победы на войне в Украине.

Напомним, российский чемпион Антон Бабиков заявил, что россияне заслуживают иметь туалет в домах, а не на улице.

Теги:
#Биатлон #Россия #Допинг