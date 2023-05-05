"Заслуживаем ходить в туалет дома, а не на улице": российский спортсмен сравнил деревни в рф и Германии

Биатлонист из рф считает, что сравнивать деревни в Европе и в рф просто невозможно из-за колоссальной разницы в уровне жизни

Чемпион мира по биатлону (эстафета) россиянин Антон Бабиков внезапно рассказал правду о российских глуши. Накануне бывшая украинская биатлонистка получила паспорт рф.

В интервью sports.ru спортсмен признался, что сравнивать российские и европейские деревни просто невозможно. Бабиков отметил, что россияне заслуживают иметь туалет в доме, а не на улице, а также питаться качественными продуктами.

"Ох, я слишком честный и скептически настроенный человек, чтобы глубоко говорить на эту тему. Тут дело не в том, будто я родину не люблю. Наоборот, люблю! Еще как! И я видел, как может жить маленькая деревушка, удаленная от мегаполиса, где-нибудь в Германии. Жить и ни в чем не нуждаться. Поэтому сравнивать – ну, просто невозможно.

Приезжаешь в достаточно крупный поселок на Алтае, заходишь в магазин, а там в августе фрукты – как будто с Нового года. И проблема не в том, что я себе их не куплю, а в том, что местным жителям говорят, будто это норма. И они в это верят.

Разве люди, живущие там, недостойны жить хорошо? На себе ощущать, до чего доросла цивилизация? Я считаю, что они, в маленьких деревушках с космическими видами, заслуживают возможность покупать качественные продукты и ходить в туалет дома, а не на улице", — заявил Бабиков.

Ранее в Международной федерации биатлона назвали условие для возвращения атлетов из рф к соревнованиям.

Напомним, четырехкратный олимпийский чемпион по биатлону Александр Тихонов оскорбил украинцев.