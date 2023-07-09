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Радянський чемпіон запропонував провести альтернативні Олімпійські ігри, де росіян не каратимуть за допінг

Автор
Михайло Корнілов Михайло Корнілов
Дата публікації
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Автор
Дмитро Васильєв Новина оновлена 09 липня 2023, 16:28
Дмитро Васильєв. Фото twitter.com/betobzor

У рф звинувачують західні країни у вживанні допінгу

Дворазовий олімпійський чемпіон з біатлону (естафета) Дмитро Васильєв заявив про упередженість Всесвітнього антидопінгового агентства (WADA) стосовно російських спортсменів. Напередодні чемпіона Європи з волейболу росіянина Дмитра Ільїних дискваліфікували на два роки через порушення антидопінгових правил.

Відповідний коментар Васильєва доступний на сайті РБ-Спорт. Дмитро пропонує створити "справедливі" міжнародні змагання, де росіян не дискваліфікуватимуть за допінг. Ексбіатлоніст вважає, що весь цивілізований світ вживає допінг, а карають лише росію.

"Ми ж бачимо: підхід до рф у світі дуже однобокий, у тому числі в спорті. Згадайте ту ж організацію під назвою WADA, її діяльність.

Для західних спортсменів завжди зелене світло, вони можуть вживати будь-які допінги, їх ніхто не чіпає. А росію апріорі оголосили головним лиходієм в області допінгу.

Ну це все білими нитками шито. Я вважаю, треба створювати справедливі міжнародні змагання, які за масштабом та престижем не поступалися б Олімпійським іграм", — сказав Васильєв.

Раніше радянський чемпіон Олександр Тихонов заявив, що росію повернуть у міжнародний спорт після перемоги на війні в Україні.

Нагадаємо, російський чемпіон Антон Бабіков заявив, що росіяни заслуговують мати туалет у будинках, а не на вулиці.

Теги:
#Біатлон #Росія #Допінг