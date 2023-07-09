Радянський чемпіон запропонував провести альтернативні Олімпійські ігри, де росіян не каратимуть за допінг
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У рф звинувачують західні країни у вживанні допінгу
Дворазовий олімпійський чемпіон з біатлону (естафета) Дмитро Васильєв заявив про упередженість Всесвітнього антидопінгового агентства (WADA) стосовно російських спортсменів. Напередодні чемпіона Європи з волейболу росіянина Дмитра Ільїних дискваліфікували на два роки через порушення антидопінгових правил.
Відповідний коментар Васильєва доступний на сайті РБ-Спорт. Дмитро пропонує створити "справедливі" міжнародні змагання, де росіян не дискваліфікуватимуть за допінг. Ексбіатлоніст вважає, що весь цивілізований світ вживає допінг, а карають лише росію.
"Ми ж бачимо: підхід до рф у світі дуже однобокий, у тому числі в спорті. Згадайте ту ж організацію під назвою WADA, її діяльність.
Для західних спортсменів завжди зелене світло, вони можуть вживати будь-які допінги, їх ніхто не чіпає. А росію апріорі оголосили головним лиходієм в області допінгу.
Ну це все білими нитками шито. Я вважаю, треба створювати справедливі міжнародні змагання, які за масштабом та престижем не поступалися б Олімпійським іграм", — сказав Васильєв.
Раніше радянський чемпіон Олександр Тихонов заявив, що росію повернуть у міжнародний спорт після перемоги на війні в Україні.
Нагадаємо, російський чемпіон Антон Бабіков заявив, що росіяни заслуговують мати туалет у будинках, а не на вулиці.